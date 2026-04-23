23 de abril de 2026 - 08:09

Un avión de Aerolíneas Argentinas chocó con otro de LATAM en el aeropuerto de Santiago

Los pasajeros fueron evacuados de las aeronaves tras el incidente en la pista de despegue. Fue previo a la maniobra de salida.

Choque de un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de LATAM en el aeropuerto de Santiago de Chile

Choque de un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de LATAM en el aeropuerto de Santiago de Chile

Foto:

Gentileza / Emol
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un incidente inusual alteró este miércoles por la noche la operatoria del aeropuerto de Santiago de Chile, donde dos aeronaves colisionaron mientras realizaban maniobras en tierra.

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El hecho involucró a un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y a un Airbus A321 de LATAM Airlines, sin que se registraran personas heridas.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC), el choque se produjo en plena pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez (Nuevo Pudahuel), cuando una de las aeronaves se preparaba para despegar rumbo a Brasil y terminó impactando con el ala del otro avión que se encontraba en posición.

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Como consecuencia, todos los pasajeros fueron desembarcados y los vuelos afectados quedaron cancelados, con reprogramaciones posteriores.

El episodio generó momentos de tensión entre los pasajeros. Uno de ellos, que viajaba en el vuelo 756 con destino a São Paulo, relató a ADN Radio que el impacto ocurrió durante la maniobra de salida: “Tomaba un vuelo rumbo a Sao Pablo, y en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión”. Tras el incidente, todos debieron regresar al edificio terminal mientras se definía la situación operativa.

Aunque no hubo víctimas ni heridos, el hecho fue considerado de gravedad potencial por las autoridades aeronáuticas y por los propios pasajeros, ya que ocurrió en una fase crítica de la operación en pista.

La DGAC confirmó que iniciará una investigación para determinar las causas del choque y evaluar posibles fallas en los procedimientos de control y coordinación en tierra.

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