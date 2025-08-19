Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y aumenta vuelos a Brasil tras la quita de una sanción

Después de casi dos meses de limitaciones , la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) resolvió levantar la sanción que impedía a la compañía estatal Aerolíneas Argentinas "abrir nuevas rutas o aumentar frecuencias de vuelos" en ese país. La decisión quedó oficializada el 15 de agosto.

Según indica el Diario Oficial de la Unión -el equivalente brasileño al Boletín Oficial argentino-, esta medida reemplaza a la resolución 17.252, dictada el pasado 20 de junio, cuando la autoridad brasileña aplicó una penalización administrativa a la línea aérea por irregularidades en su documentación.

La ANAC brasileña detectó irregularidades administrativas en la documentación de Aerolíneas, algunas de ellas originadas en el 2021 y nunca corregidas. Si bien no se trataba de cuestiones vinculadas a la seguridad operativa, sí implicaban faltas en la gestión documental y cumplimiento normativo.

Entre las observaciones figuraban vuelos de pasajeros registrados como de carga y vuelos comerciales declarados como simples traslados. Según trascendió, la autoridad aérea había intimado en varias ocasiones a la empresa para que corrigiera estas situaciones, pero al no recibir respuesta, resolvió imponer la sanción administrativa.

La penalización no afectaba los vuelos ya programados ni la operación diaria, pero impedía que Aerolíneas incorporara nuevas rutas o incrementara frecuencias en los cinco aeropuertos brasileños en los que actualmente opera:

Río de Janeiro

San Salvador de Bahía

Brasilia

Curitiba

Florianópolis

En total, la compañía argentina mantiene 88 vuelos semanales hacia esos destinos, un mercado clave por su alta demanda de turismo emisivo y receptivo.

La regularización

Tras la sanción, Aerolíneas aceleró las presentaciones y correcciones exigidas por la ANAC. Voceros de la línea aérea remarcaron en su momento que la medida “no afectaba la seguridad de las operaciones, sino que respondía a aspectos administrativos”.

Cumplidos los requisitos, Brasil resolvió levantar la restricción y habilitar nuevamente a la empresa para solicitar rutas y ampliar su presencia en el mercado aéreo del país vecino.