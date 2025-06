Brasil multó a Aerolíneas Argentinas y restringió sus vuelos: cuál fue la razón y cuánto deberá pagar

Pese a la sanción, Aerolíneas Argentinas podrá mantener los 88 vuelos semanales que actualmente opera desde distintos aeropuertos del país hacia ciudades como Brasilia, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Curitiba y Florianópolis. Sin embargo, no podrá agregar nuevas rutas ni aumentar la cantidad de vuelos, una restricción que podría afectar su operatividad de cara a la temporada alta de verano, cuando Brasil es uno de los destinos más elegidos por el turismo argentino.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Desde la empresa aclararon que la medida "no tiene ningún efecto sobre la operación actual ni futura" y que no está vinculada a problemas de seguridad, sino a “cuestiones estrictamente documentales”. Según informaron, ya realizaron una primera presentación para corregir los incumplimientos, que datan de 2021, y esperan completar la entrega de documentación en las próximas horas. “La medida está limitada a octubre, no es indefinida”, remarcaron.