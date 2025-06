Luis Caputo a empresarios pymes: "Es sano y hasta razonable que haya un déficit en dólares"

Así, respondió a las críticas que recibe por el saldo negativo en la cuenta corriente, que superó los US$ 5.000 millones en el primer trimestre del año, según informó el Indec.

“No es que no le prestamos atención (al rojo de dólares), pero hago esta explicación para que entiendan y no se dejen seguir engañando por gente que no entiende o tiene otros objetivos”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, al tener en cuenta que su auditorio estaba integrado por muchos pequeños y medianos empresarios, en el marco del congreso Somos Pymes, que realizó en La Rural.