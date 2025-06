El FMI finaliza su revisión del acuerdo con Argentina, mientras persisten dudas sobre las reservas

La misión técnica del FMI concluyó este viernes su visita a Buenos Aires como parte de la primera revisión del nuevo acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina , aunque no se brindó información oficial sobre los resultados de la misma. Todo en medio de la controversia generada por el evidente incumplimiento de la meta de acumulación de reservas por parte del gobierno de Javier Milei.

Entre analistas económicos se da por hecho que el Fondo Monetario autorizará un waiver, o dispensa, por haberse incumplido le meta de acumulación de reservas.

En paralelo, el Ministerio de Economía y el Banco Central salieron a minimizar el hecho de que no se haya cumplido con la compra de divisas esperada. “Hay tiempo para eso”, aseguraron.

Además, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo que “comprar en el mercado de cambios no es la única manera que tiene el BCRA/Tesoro de adquirir reservas”. Señaló que también “se lo puede hacer via Repos, Bontes, Block Trades, venta de activos (y algunas de estas alternativas ya han sido utilizadas), comprando US$ 4.000 millones aproximadante en el último mes, sin afectar el mercado de cambios”.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Tesoro compró USD 200 millones por fuera del mercado de cambios, justamente para sumar reservas.

En tanto, el vice del Banco Central, Vladimir Werning, aclaró que, “de los USD 12.000 millones que nos dio el Fondo, no vendimos nada”, al salir al cruce de versiones de que se podría haber utilizado alguna parte para intervenir en el mercado de futuros.

Werning señaló, además, que el Tesoro compró dólares para pagar bonos y sostuvo que “la necesidad de tener reservas será menor en la medida que se gane acceso al mercado”.

Informes que circulan en el mercado financiero indican que, al 13 de junio último, fecha de corte original para calcular las reservas acumuladas desde el nuevo acuerdo con el FMI, había una distancia de unos USD 4.000 millones entre lo estipulado en el programa de facilidades extendidas y la cantidad de divisas en la autoridad monetaria.

En tanto, el viceministro de Economía, el chileno José Luis Daza, desechó la antigua idea de intervenir en el mercado para fijar expectativas en las cotizaciones.“No hay nada más lejano. Tenemos un tipo de cambio flexible, el dólar se mueve solo por oferta y demanda”, sostuvo Daza.