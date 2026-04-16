16 de abril de 2026 - 23:40

Chile inició vuelos de expulsión de migrantes: 40 extranjeros fueron deportados

El Gobierno chileno concretó el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular, en el inicio de una política de control fronterizo más estricta.

Gobierno chileno dispuso primer vuelo de expulsión de extranjeros.

Gobierno chileno dispuso primer vuelo de expulsión de extranjeros.

Foto:

EFE/ Ministerio del Interior de Chile
Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) trasladando a personas extranjeras deportados este jueves.

Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) trasladando a personas extranjeras deportados este jueves.

Foto:

EFE/ Ministerio del Interior de Chile
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Chile puso en marcha su nueva estrategia migratoria con la realización del primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular, una medida que marca el inicio de un esquema de control más estricto en las fronteras del país.

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El operativo, impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast, permitió la deportación de 40 ciudadanos extranjeros, quienes fueron trasladados en un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia). En cada una de esas escalas, los migrantes fueron entregados a las autoridades locales.

Según informaron fuentes oficiales, la medida no solo apunta a la salida de personas en situación migratoria irregular, sino también a quienes cuentan con antecedentes penales, en el marco de una política más amplia de seguridad y control.

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Quiénes fueron expulsados y por qué

Del total de deportados, 25 personas habían ingresado de manera ilegal al país, mientras que otras 15 estaban involucradas en causas judiciales por delitos como robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La mayoría de los expulsados son ciudadanos de Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador, según detallaron las autoridades. Desde el Ejecutivo remarcaron que este procedimiento representa el inicio de un “sistema continuo de expulsiones”, una de las principales promesas de campaña del mandatario.

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Un plan más amplio de control fronterizo

La iniciativa se enmarca dentro del denominado Plan Escudo Fronterizo, que incluye medidas adicionales para frenar el ingreso irregular de migrantes. Entre ellas, se destaca la construcción de una zanja en la frontera norte con Perú, una obra que el propio presidente supervisó semanas atrás.

De acuerdo con datos oficiales, entre el 11 de marzo y el 11 de abril se registraron 2.101 denuncias por ingresos clandestinos, lo que representa una disminución en comparación con períodos anteriores. El Gobierno chileno anticipó que las expulsiones continuarán mediante operativos aéreos y terrestres, consolidando un modelo de control migratorio permanente.

Chile: PDI trasladando a personas extranjeras deportados
Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) trasladando a personas extranjeras deportados este jueves.

Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) trasladando a personas extranjeras deportados este jueves.

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