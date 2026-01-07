7 de enero de 2026 - 23:05

Desesperación: así fue el sorprendente rescate de un perro casi hundido en un lago congelado

Ocurrió en Estados Unidos, donde las temperaturas son extremas y rozan los -5°C. Según se observa en el video, era imposible que el animal escapara por sus propios medios.

Dramático rescate de un perro en un lago congelado.

Un perro estuvo al borde de morir tras caer a un lago congelado en Estados Unidos, luego de que el hielo cediera bajo su peso. El dramático episodio ocurrió el primero de enero, marcado por las temperaturas extremas en norteamérica, y terminó con un rescate a contrarreloj que evitó una tragedia.

El hecho se produjo el 1 de enero en la localidad de Westerly, Rhode Island. El animal paseaba junto a su dueño cuando se alejó unos metros y corrió hacia el lago, cuya superficie parecía sólida. Sin embargo, la capa de hielo se rompió al ser demasiada fina, provocando la caída del perro al agua congelada.

Según se observa en el video, era imposible que el animal escapara por sus propios medios. De inmediato se efectuó un llamado de auxilio.

Video: así fue el rescate de un perro al borde de la muerte

Los efectivos del Departamento de Bomberos de Misquamicut llegaron rápidamente al lugar y, equipados con trajes especiales para rescates en agua fría, avanzaron con extrema precaución hasta el animal. Sin alterarlo, uno de los bomberos se metió dentro del agua y logró sujetar al perro.

Sus compañeros, por su parte, tiraban desde la orilla para sacarlos a ambos. Según relataron los rescatistas, el perro apenas podía mantenerse a flote cuando fue alcanzado. Los especialistas remarcaron que en este tipo de situaciones el margen de supervivencia es de apenas unos minutos.

A pesar de la situación, ni el animal ni el bombero resultaron heridos. Tampoco presentaron signos de hipotermia, algo que sorprendió a los rescatistas teniendo en cuenta que la temperatura ambiente rondaba los -4°C. El video publicado superó los 5.4 millones de visualización, y alcanzó los 300 mil "me gusta".

Luego del rescate, las autoridades insistieron en la importancia de evitar acercarse a lagos o ríos congelados y extremar los cuidados con las mascotas. Recordaron que este tipo de operativos implica un riesgo elevado, a pesar de que los equipos de emergencia cuenten con entrenamiento.

