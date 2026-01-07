7 de enero de 2026 - 10:42

María Corina Machado afirmó que su coalición "debería liderar Venezuela": "El pueblo ya ha elegido"

La líder opositora venezolana aseguró estar "lista y dispuesta" a servir al país, mientras el futuro político de Venezuela sigue en debate tras la caída de Nicolás Maduro.

Por Redacción Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una entrevista con el canal estadounidense CBS News difundida este miércoles.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", afirmó Machado al referirse a los interrogantes que se abren en torno al rumbo político del país sudamericano tras la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora y figura prominente de la oposición venezolana, fue la ganadora de las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, aunque el gobierno venezolano le prohibió presentarse, lo que llevó a que el diplomático retirado Edmundo González Urrutia se convirtiera en el candidato opositor. Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de esos comicios tras acusar al Ejecutivo de Maduro de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista, Machado insistió en que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe liderar el país ahora que Maduro ha dejado el poder. Al preguntarle si eso significaba que ella debería ser la próxima líder venezolana, respondió con un "absolutamente sí", destacando que su coalición, con González como presidente electo, está preparada para asumir el desafío.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", subrayó la opositora, sugiriendo que la fuerza política que representa cuenta con respaldo popular para gobernar.

Aún no está claro si González o Machado podrán regresar a Venezuela para participar directamente en la reconstrucción política del país en este momento de transición y crisis.

Machado también se refirió a la figura de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la detención de Maduro. En la entrevista, señaló que Rodríguez "no es nada moderada" y afirmó que "nadie confía en ella", citando el papel que desempeñó durante el régimen de Maduro.

