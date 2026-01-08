8 de enero de 2026 - 14:46

Venezuela liberó "un número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Se busca “colaborar en el esfuerzo de la unión nacional”, advirtió, al asegurar de que involucra a venezolanos y extranjeros.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

Foto:

Palacio de Miraflores
El Gobierno de Venezuela afirmó este jueves que comenzó un proceso de “liberación de presos políticos”, al que definió como una señal dirigida a favorecer la unidad nacional y distender el tenso clima interno.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó la excarcelación de “un número importante” de personas, tanto venezolanas como extranjeras, que se encontraban detenidas por razones políticas. Según precisó, las liberaciones ya se están llevando a cabo.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El titular del Parlamento venezolano sostuvo que la medida busca “colaborar en el esfuerzo” de la unión nacional y remarcó que se trata de un gesto del Ejecutivo con una “amplia intención de búsqueda de la paz”. Hasta el momento, no se precisó la cantidad exacta de personas liberadas.

La oposición había reclamado tal medida

Por su parte, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reclamó ayer miércoles como urgente la liberación “inmediata” de “todos los presos políticos” y el “desarme de los civiles” para poder dar paso a una transición democrática en el país sudamericano.

El PUD dijo que el “cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana” son también “acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.

“No puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”, aseguró la coalición en la red social Instagram.

