El Gobierno "sigue de cerca" la liberación de presos políticos en Venezuela y espera por Nahuel Gallo

La primera en alzar la voz fue la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien reaccionó públicamente tras el mensaje difundido por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

Bullrich se expresó a través de su cuenta en X, donde citó el video del anuncio oficial y afirmó que “espera” que los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en Venezuela, “sean liberados” . Gallo es gendarme y fue encarcelado en diciembre de 2024, mientras que Giuliani es abogado.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia” , comenzó la exfuncionaria en su publicación.

A su vez, Bullrich también destacó el accionar internacional ordenado por el presidente Donald Trump. "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso", sumó.

“La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, concluyó.

Anuncio de Venezuela

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El titular del Parlamento venezolano sostuvo que la medida busca “colaborar en el esfuerzo” de la unión nacional y remarcó que se trata de un gesto del Ejecutivo con una “amplia intención de búsqueda de la paz”. Hasta el momento, no se precisó la cantidad exacta de personas liberadas.