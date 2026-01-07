Cristiano Ronaldo fue visto con el conjunto gris que usó Maduro tras su detención y las redes estallaron

La imagen de Nicolás Maduro bajo custodia de las fuerzas estadounidenses, con los ojos cubiertos y vistiendo un conjunto deportivo gris de la marca Nike , ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Viral: pagó 60 dólares por un cárdigan en Temu y lo que recibió desató risas en TikTok

Desesperación: así fue el sorprendente rescate de un perro casi hundido en un lago congelado

Lo que comenzó como una fotografía de una detención de alto impacto se transformó rápidamente en un fenómeno de moda viral, provocando que las prendas se agotaran en diversas tiendas y plataformas digitales.

Este atuendo no es nuevo en el ojo público; semanas antes de la captura del mandatario venezolano el pasado 3 de enero, la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo fue captado en un video vistiendo exactamente las mismas prendas de la reconocida “marca de la pipa” mientras caminaba por unas oficinas.

El astro portugués, considerado una marca mundial que convierte en tendencia cada uno de sus pasos, parece haber anticipado el interés por estas prendas de vestir.

El furor por el conjunto gris no se limitó a las celebridades individuales. Los jugadores del Mallorca también se sumaron a la tendencia al presentarse en el estadio Son Moix para su encuentro contra el Girona vistiendo el mismo modelo, con la única diferencia de llevar el escudo de su institución estampado en el pecho.

Embed

El "conjunto de Maduro" disparo su demanda, llegando a agotarse rápidamente en varias tallas de la web de Nike. En cuanto a su valor comercial, el conjunto completo ronda los 260 dólares (140 la campera y 120 el pantalón).

Más allá de la moda, la vestimenta ha quedado ligada a la caída del líder venezolano, quien enfrenta graves acusaciones por parte de la justicia estadounidense.

Según las fuentes, se le señala por liderar durante más de un cuarto de siglo una red de narcotráfico que utilizaba infraestructura estatal, incluyendo aviones oficiales y pasaportes diplomáticos, para el transporte de cocaína hacia territorio norteamericano.