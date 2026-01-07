"El gran amor de mi vida": la revelación de un conocido actor sobre Delcy Rodríguez

Qué pasó con Bruce Willis: los mensajes de su esposa que hicieron creer que él había muerto

Se trata de Fernando Carrillo, actor venezolano y figura emblemática de las telenovelas latinoamericanas, quien sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental con Rodríguez.

Mientras gran parte de artistas y figuras públicas celebraron la captura de Maduro, Carrillo tomó una postura opuesta. El actor defendió tanto al exmandatario como a su entorno político , incluyendo a Cilia Flores, la esposa del político, y a la propia Rodríguez, a quien conoce “desde lo más profundo”.

El actor rechazó de plano las versiones que señalan a la presidenta interina como una pieza clave en la caída de Maduro. “Conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy presidenta de Venezuela. Fue mi pareja y sé perfectamente cómo actúa ”, afirmó y descartó cualquier traición interna dentro del chavismo.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto”, resolvió

“Fue mi pareja por tres años”: la relación entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Aunque evitó precisar fechas o el contexto exacto en el que se conocieron, Carrillo confirmó que el romance con la nueva presidenta interina duró tres años y se trató de un vínculo “estable y significativo”.

“Es la mujer más inteligente que conocí. Hoy, con la madurez que tengo, puedo decir que fue el gran amor de mi vida”, expresó. Además, destacó su carácter, su lealtad y su forma de defender a su familia, sus amigos y su patria, atributos que, según él, la convierten en una dirigente confiable para atravesar el complejo escenario que enfrenta Venezuela.