7 de enero de 2026 - 09:56

"El gran amor de mi vida": la revelación de un conocido actor sobre Delcy Rodríguez

El hombre, famoso en el rubro de las telenovelas, contó que tuvo una relación de tres años con la mandataria y descartó algún tipo de traición a Nicolás Maduro.

El actor que contó su relación de tres años con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

El actor que contó su relación de tres años con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La esposa de Bruce Willis y un mensaje que asustó a todos en redes sociales. 

Qué pasó con Bruce Willis: los mensajes de su esposa que hicieron creer que él había muerto

Por Redacción Espectáculos
El actor Joe Keery, quien interpreta a Steve en Stranger Things, se presentará para tocar su éxito End of Beginning en Argentina.

El actor de Stranger Things que viene a Argentina tras romper un ranking mundial con su música

Por Cristian Reta

Se trata de Fernando Carrillo, actor venezolano y figura emblemática de las telenovelas latinoamericanas, quien sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental con Rodríguez.

El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.
El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.

El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.

Qué dijo Fernando Carrillo sobre los rumores de traición a Maduro de Delcy Rodríguez

Mientras gran parte de artistas y figuras públicas celebraron la captura de Maduro, Carrillo tomó una postura opuesta. El actor defendió tanto al exmandatario como a su entorno político, incluyendo a Cilia Flores, la esposa del político, y a la propia Rodríguez, a quien conoce “desde lo más profundo”.

El actor rechazó de plano las versiones que señalan a la presidenta interina como una pieza clave en la caída de Maduro. “Conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy presidenta de Venezuela. Fue mi pareja y sé perfectamente cómo actúa”, afirmó y descartó cualquier traición interna dentro del chavismo.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto”, resolvió

“Fue mi pareja por tres años”: la relación entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Aunque evitó precisar fechas o el contexto exacto en el que se conocieron, Carrillo confirmó que el romance con la nueva presidenta interina duró tres años y se trató de un vínculo “estable y significativo”.

Es la mujer más inteligente que conocí. Hoy, con la madurez que tengo, puedo decir que fue el gran amor de mi vida”, expresó. Además, destacó su carácter, su lealtad y su forma de defender a su familia, sus amigos y su patria, atributos que, según él, la convierten en una dirigente confiable para atravesar el complejo escenario que enfrenta Venezuela.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un actor de El Lobo de Wall Street falleció de una extraña enfermedad. 

Murió un actor de "El Lobo de Wall Street": padecía una extraña enfermedad

Por Redacción Espectáculos
Lionel Messi reveló su serie favorita argentina que está en Netflix. 

Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica.

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Por Agustín Zamora
estrenos de cine: como es la nueva version de el beso de la mujer arana, con el regreso de jennifer lopez

Estrenos de cine: cómo es la nueva versión de "El beso de la Mujer Araña", con el regreso de Jennifer Lopez

Por Redacción Espectáculos