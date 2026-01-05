LLA busca que el Congreso respalde la detención de Maduro y choca con el kirchnerismo

La Libertad Avanza (LLA) buscará que el Congreso respalde la posición argentina de apoyo a la decisión de Estados Unidos de detener al derrocado presidente de Venezuela Nicolas Maduro , pero esa iniciativa tendrá un rechazo absoluta del kirchnerismo y de la izquierda, además de reparos de algunos legisladores de Provincias Unidas.

El fiscal Stornelli reclamó traer a Maduro a la Argentina para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos

No será una meta sencilla y eso pudo observarse en el contrapunto que mantuvieron a través de las redes sociales la autora del proyecto, la libertaria Silvana Guidici , y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

La iniciativa de la LLA, redactada por Guidici y respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la totalidad de diputados libertarios , establece que “el Congreso Argentino, se expresará en consonancia con la política exterior del gobierno y la posición del Presidente Javier Milei ”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

El bloque de la LLA ratifica el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro, como vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República de Venezuela”, agregó.

En ese contexto se produjo un contrapunto entre Guidici y Ferraro cuando el legislador de Provincias Unidas le reclamó que “ se olvidaron un párrafo sobre la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano, garantías de transición democrática y por Edmundo González Urrutia y Corina Machado ”

“Gracias, Ferraro, innecesaria tu acotación. A diferencia de muchos de ustedes. en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos. No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela. Saludos y buen año”. respondió Guidici.

Las posiciones de los bloques

La decisión de Estados Unidos de detener a Maduro generó una fuerte controversia en el Parlamento, ya que mientras la LLA, PRO, y la UCR celebraron el respaldo de Milei a la acción de Estados Unidos, Unión por la Patria y la izquierda la rechazaron de plano.

Ferraro puso reparos a la acción unilateral de Estados Unidos al sostener sienta “un precedente delicado para el derecho internacional, cuya relevancia no puede ser soslayada, como así tampoco la fragilidad geopolítica mundial que atravesamos”.

Maximiliano Ferraro Maximiliano Ferraro.

Pidió que la comunidad internacional contribuya “de manera responsable y sostenida a la paz, a una transición democrática y al restablecimiento pleno e inmediato de la institucionalidad en Venezuela”.

El proyecto de La Libertad Avanza

La iniciativa, firmada por todos los diputados libertarios, expresa su apoyo a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en tanto esos acontecimientos "representan un paso significativo hacia restablecimiento del orden democrático, el respeto por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.

En los fundamentos se señala que "los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela.

“Durante los últimos años, múltiples organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política en ese país, afectando gravemente a la población civil”, se argumenta en la iniciativa, al apoyar la acción del gobierno de Estados Unidos.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza) Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido en Venezuela.

Y señaló que muchos organismos internacionales vienen reclamando por la libertad de los presos políticos, "capturados por el régimen chavista desde el inicio de su gobierno, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido por Maduro sin paradero conocido desde diciembre de 2024”

Agregó que “en este marco, es pertinente destacar que toda acción que tenga como propósito el cese de prácticas autoritarias, la restauración de la legalidad constitucional y la protección de vidas humanas merece ser ponderada por los representantes de los pueblo”.

El peronismo

En tanto, los bloques peronistas del Senado y de Diputados “repudiaron y condenaron de manera categórica la intervención militar perpetrada por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como la captura de su presidente”.

Señalaron que “estos hechos constituyen una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional, en abierta transgresión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.