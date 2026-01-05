El fiscal Stornelli reclamó traer a Maduro a la Argentina para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes la extradición del expresidente de Venezuela , Nicolás Maduro , De esta manera, la Justicia busca que el mandatario derrocado sea indagado en la Argentina , en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos .

Delcy Rodríguez juró y asumió como presidenta de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

El pedido fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 , a cargo del juez Sebastián Ramos , dentro del expediente en el que Maduro se encuentra imputado y con orden de captura internacional vigente .

La solicitud se apoya en una denuncia impulsada en 2024 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) . Cabe recordar que la mencionada organización logró frenar una visita que el entonces presidente venezolano tenía prevista realizar a Buenos Aires el año pasado.

Según el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes judiciales, el FADD pidió formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina . Lo hizo mediante un escrito firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff .

En 2024, cuando Wolff se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del FADD, se realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py . En septiembre de ese mismo año, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para ser indagados por “graves violaciones a los derechos humanos”.

En aquel fallo también se solicitó que se notificara la decisión a Interpol, con el objetivo de avanzar en la captura internacional a través del sistema de alertas rojas.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó el FADD en un comunicado.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York. Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York. Gentileza / ABC

En su dictamen, Stornelli indicó que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que en la causa argentina existe un llamado a declaración indagatoria con orden de detención vigente.

El fiscal calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa, “a los fines de que sea sometido al presente proceso”, lo que habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado.

Ahora, el juez Sebastián Ramos deberá resolver si hace lugar al planteo y dispone el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos a la Argentina.