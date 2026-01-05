5 de enero de 2026 - 19:01

El fiscal Stornelli reclamó traer a Maduro a la Argentina para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos

El planteo se basa en una causa por graves violaciones a los derechos humanos con orden de captura vigente. El fiscal Stornelli solicitó activar el procedimiento y la decisión quedó ahora en manos del juez Sebastián Ramos y la Cancillería argentina.

El fiscal Stornelli reclamó traer a Maduro a la Argentina para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos

El fiscal Stornelli reclamó traer a Maduro a la Argentina para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes la extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, De esta manera, la Justicia busca que el mandatario derrocado sea indagado en la Argentina, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos.

Leé además

Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026. 

Delcy Rodríguez juró y asumió como presidenta de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo
Donald Trump 

Los nuevos planes de Trump: dejó claro que va tras Cuba, Colombia y Groenlandia

Por Redacción Mundo

El pedido fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, dentro del expediente en el que Maduro se encuentra imputado y con orden de captura internacional vigente.

La solicitud se apoya en una denuncia impulsada en 2024 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD). Cabe recordar que la mencionada organización logró frenar una visita que el entonces presidente venezolano tenía prevista realizar a Buenos Aires el año pasado.

El fiscal federal Carlos Stornelli
El fiscal federal Carlos Stornelli.

El fiscal federal Carlos Stornelli.

Según el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes judiciales, el FADD pidió formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina. Lo hizo mediante un escrito firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff.

En 2024, cuando Wolff se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del FADD, se realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py. En septiembre de ese mismo año, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para ser indagados por “graves violaciones a los derechos humanos”.

En aquel fallo también se solicitó que se notificara la decisión a Interpol, con el objetivo de avanzar en la captura internacional a través del sistema de alertas rojas.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó el FADD en un comunicado.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.
Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

En su dictamen, Stornelli indicó que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que en la causa argentina existe un llamado a declaración indagatoria con orden de detención vigente.

El fiscal calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa, “a los fines de que sea sometido al presente proceso”, lo que habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado.

Ahora, el juez Sebastián Ramos deberá resolver si hace lugar al planteo y dispone el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos a la Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Congreso de la Nación.

LLA busca que el Congreso respalde la detención de Maduro y choca con el kirchnerismo

Por Silvia Rajcher
Un capítulo de Jack Ryan se viralizó tras la captura de Maduro.

Jack Ryan, la serie que anticipó el conflicto en Venezuela y ahora es viral en las redes

Por Redacción Espectáculos
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Argentina reclamó ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Por Redacción Política
Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Quién es Barry Pollack, el abogado que contrató Nicolás Maduro en EE.UU y que liberó a Julian Assange

Por Redacción Mundo