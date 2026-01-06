Petro convocó a una marcha en defensa de Colombia y contra Trump: "Tomaré de nuevo las armas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , tensó aún más la relación con su par estadounidense Donald Trump y convocó a una marcha el miércoles para defender la soberanía colombiana ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos , que lo acusa de financiar el narcotráfico .

"Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!", escribió Petro en X, su canal habitual para comunicarse con la militancia.

El mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo.

La iniciativa se da en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Trump calificó a Colombia como "país enfermo" al que le gustaría intervenir militarmente debido a los presuntos vínculos de Petro con el narcotráfico.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional.

"Venezuela está enferma. Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó Trump sobre Petro en las últimas horas.

En otro posteo previo en sus redes sociales, Petro se refirió al compromiso que había asumido en 1989 de no tocar más un arma tras el Pacto de Paz, pero advirtió: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

También aprovechó para defenderse de las acusaciones de narcotráfico y de la supuesta ilegítima administración de su gobierno, resaltando que "no soy ilegítimo, ni soy narco".

Además, detalló su vida personal al afirmar: "Sólo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".