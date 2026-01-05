Argentina reclamó ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

El embajador argentino Francisco Tropepi se dirigió formalmente a los que administran el proceso de transición en Venezuela tras la reciente captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Tras la reciente captura de Nicolás Maduro, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a adquirir fuerza luego de su detención por funcionarios del chavismo el 8 de diciembre de 2024. Ahora, el Gobierno argentino llevó su reclamo de liberación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El pedido fue formulado por el embajador Francisco Tropepi ante la ONU, quien solicitó formalmente a las autoridades que administran el proceso de transición en Venezuela la liberación inmediata del gendarme secuestrado. Además, reclamó que se garantice su regreso “pronto y seguro” a la Argentina.

“La República Argentina solicita que contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el diplomático durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza) Nahuel Gallo, el argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza) Este domingo había sido la presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien reclamó por la liberación del argentino. “Es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial” sobre su situación. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, aseguró.

Exaltación a Trump por la captura Tropepi sostuvo que “el Gobierno Nacional valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente Donald Trump en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.