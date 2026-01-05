5 de enero de 2026 - 20:08

Argentina reclamó ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

El embajador argentino Francisco Tropepi se dirigió formalmente a los que administran el proceso de transición en Venezuela tras la reciente captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras la reciente captura de Nicolás Maduro, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a adquirir fuerza luego de su detención por funcionarios del chavismo el 8 de diciembre de 2024. Ahora, el Gobierno argentino llevó su reclamo de liberación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Leé además

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). 

Nicolás Maduro se declaró "inocente" ante el tribunal de Nueva York

Por Redacción Mundo
Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Quién es Barry Pollack, el abogado que contrató Nicolás Maduro en EE.UU y que liberó a Julian Assange

Por Redacción Mundo

El pedido fue formulado por el embajador Francisco Tropepi ante la ONU, quien solicitó formalmente a las autoridades que administran el proceso de transición en Venezuela la liberación inmediata del gendarme secuestrado. Además, reclamó que se garantice su regreso “pronto y seguro” a la Argentina.

“La República Argentina solicita que contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el diplomático durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)
Nahuel Gallo, el argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza)

Nahuel Gallo, el argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza)

Este domingo había sido la presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien reclamó por la liberación del argentino. “Es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial” sobre su situación. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, aseguró.

Exaltación a Trump por la captura

Tropepi sostuvo que “el Gobierno Nacional valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente Donald Trump en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción de Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, expuso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026. 

Delcy Rodríguez juró y asumió como presidenta de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo
Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

Desde el Obelisco, Patricia Bullrich reclamó por el gendarme argentino preso en Venezuela

Por Redacción Política
Renzo Huamanchumo, de nacionalidad peruana, permaneció detenido en la prisión venezolana El Rodeo I durante aproximadamente diez meses / Nahuel Gallo, gendarme argentino preso en Venezuela.

Denuncia tras salir de una cárcel en Venezuela: un peruano relató torturas donde está el gendarme argentino

Por Redacción Mundo
El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado están de vacaciones. Archivo Los Andes

Sin Cornejo, ni Casado, Mendoza tiene "gobernador por una semana" y cuenta con pocos ministros

Por Martín Fernández Russo