Desde el Obelisco, Patricia Bullrich reclamó por el gendarme argentino preso en Venezuela

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich , reclamó este jueves que el nuevo escenario político en Venezuela permita la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido ilegalmente en ese país desde diciembre de 2024.

Bullrich defendió su gestión en Seguridad y afirmó que 2025 tuvo "logros y avances extraordinarios"

Fuerte cruce entre Bullrich y Rodríguez Larreta por la captura de Maduro en Venezuela: "Dios, qué tibio"

“Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, expresó Bullrich tras asistir a un acto de ciudadanos venezolanos frente al Obelisco porteño .

La senadora recordó que Gallo “es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial” sobre su situación. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, aseguró.

El gendarme fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar a territorio venezolano para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Bullrich también mencionó el caso de Germán Giuliani , abogado argentino detenido en Venezuela y acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro por narcotráfico, cuya familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que desde mayo de 2025 no tienen información sobre su paradero.

En ese contexto, Bullrich consideró que en Venezuela se abre ahora “un proceso de transición muy complejo porque el Estado está totalmente infiltrado”, y señaló que hasta el momento “las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a deplorar a Maduro y decir no queremos ser más parte de esto”.

LA SENADORA PATRICIA BULLRICH HABLÓ FRENTE A LA MULTITUD EN LA MARCHA DE VENEZOLANOS EN EL OBELISCO. "Pedimos por Nahuel Gallo, víctima de la dictadura de Maduro" @JMilei @PatoBullrich pic.twitter.com/ADPEDS43Ky

La senadora se mostró además crítica respecto del rol de Delcy Rodríguez, vicepresidenta a cargo del Gobierno venezolano. “No puedo creer en ninguno de los dictadores narcos venezolanos”, enfatizó.

Para Bullrich, “todo lo sucedido en Venezuela, incluso la extracción de Maduro, fue un proceso muy importante que muestra la captura de un narcocriminal de uno de los carteles más brutales que han existido”. En esa línea, afirmó: “Esta narcodictadura había que terminarla y espero que las Naciones Unidas lo entiendan así, porque nacieron después de la Segunda Guerra para eso, para darle paz y prosperidad al mundo, y no para apañar dictaduras”.

Acto de venezolanos frente al Obelisco

Ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina se concentraron este jueves en la Plaza de la República, frente al Obelisco, para manifestar su apoyo a la intervención militar estadounidense en Venezuela y celebrar la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Acto de venezolanos frente al obelisco en apoyo a la intervención estadounidense Acto de venezolanos frente al obelisco en apoyo a la intervención estadounidense. redes

El acto contó con la presencia de Patricia Bullrich y de ciudadanos argentinos que se sumaron en solidaridad con Venezuela. Durante la apertura, una orquesta interpretó los himnos nacionales de Argentina y Venezuela, además de canciones populares del país caribeño.

La mayoría de los asistentes portó banderas y gorros con los colores venezolanos, así como también banderas argentinas. Durante la concentración se reclamó la inmediata democratización de Venezuela y el inicio de un proceso que restablezca las libertades que denunciaron como vulneradas en su país.