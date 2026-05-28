Causa Vialidad: Casación rechazó los recursos de Cristina Kirchner y dejó firme el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordena decomisar los bienes de la expresidenta como parte de la condena de la causa Vialidad.

Polémica en redes por un video de Cristina Kirchner en la calle y sin custodia policial

Causa Cuadernos: José López aseguró que no integró una asociación ilícita y defendió a Cristina Kirchner

La sala IV de Casación allanó el camino para continuar los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez , por un monto actualizado de $684.990.350.139,86.

En el recurso presentado por la defensa, argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos en cesión en 2016, o incluso adquiridos antes de que ocurriera la maniobra investigada.

En ese sentido, las defensas invocaron la buena fe de los adquirientes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. Los abogados de Lázaro Báez alegaron falta de fundamentación sobre el vínculo de los bienes y los beneficios del delito.

Ante los recursos presentados, Casación aseguró que “no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido”, ya que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetevaña y Mariano Borinsky. El último votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios a determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas de Báez.

Además, los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.

“La transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si estos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”, explicaron los jueces.

Esta medida forma parte de la sentencia a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, quien cumple arresto en su departamento ubicado en San José 1111.