Cristina Kirchner: llega Comodoro 3,14, la obra mendocina sobre la Causa Vialidad

La causa conocida como “ Vialidad ”, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner llega a las tablas del teatro de Mendoza, a través de una obra que se estrena este viernes 29 de mayo a las 21 , en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano y 9 de Julio, Ciudad).

Se trata de Comodoro 3,14 , una farsa a la manera de Aristófanes y firmada por el escritor y abogado penalista mendocino Alejandro Poquet . La dirección de la obra está a cargo de Graciela Lopresti , quien se pone al frente de un experimentado elenco integrado por Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile , esta última en el papel de “la imputada”. El equipo se completa con Rodolfo Carmona (escenografía) y Raúl Ricardo Rojas (diseño lumínico).

Para quien está atento, ya el título da pistas sobre el tema. La sede judicial de Comodoro Py en Buenos Aires es donde la expresidenta Cristina Fernández recibió la condena y, al sonar ese apellido igual que el número Pi , Poquet lo traduce como la equivalencia numeral de ese número: 3,14. Pero el autor redobla la apuesta con un subtítulo sugerente que es con el que iniciamos una charla con él.

—El título alude al juicio por la causa “Vialidad” y el subtítulo es “no ha lugar a la verdad”. ¿Fue esto lo que motivó a escribir la obra?

—Exacto. La verdad no fue de mucho interés en ese juicio. Lo sugiere la cronología de los principales actos procesales de la investigación penal, en especial la denuncia, el procesamiento, su ratificación por parte de la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, y la elevación a juicio que hizo el juez Julián Ercolini (uno de los magistrados que viajó en un avión privado a Lago Escondido del multimillonario Joe Lewis, junto con el CEO del grupo Clarín, diario que anticipó “Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”). Todos estos actos procesales tuvieron impulso bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri; también la apertura del juicio oral en el año 2019. Pero hay otros datos más allá de Comodoro Py, como la rápida resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en junio del año pasado, curiosa e inmediatamente antes de las elecciones legislativas de octubre, vedando la posibilidad de la expresidenta de ser elegida legisladora democráticamente. La sustanciación del juicio también genera muchas dudas, porque la mayoría de las 51 obras viales no fueron peritadas, el peritaje de sólo cinco fue controvertido, el perito de la fiscalía resultó ser un fanático troll de redes sociales en contra de la acusada, etc. Y la frutilla del postre: un miembro del Tribunal y el fiscal jugando al fútbol en la cancha de Los Abrojos, en la quinta de Mauricio Macri.

—¿Todos esos aspectos de la causa se ponen en escena o sólo aparecen aludidos mediante la farsa?

—Varios de los aspectos mencionados son parte de la obra, el lenguaje futbolero entre el juez y el fiscal, con recuerdos de jugadas compartidas en la cancha de Macri, el perito troll, las tres toneladas de prueba que metaforizaron Clarin y el fiscal Luciani, las sanciones desopilantes a los abogados defensores, el histriónico alegato del fiscal durante ocho jornadas, el absurdo de juzgar a un muerto en referencia a Néstor Kirchner como cómplice de Cristina, entre otros.

Julieta Gentile Julieta Gentile, la actriz que interpreta a "la imputada" en la obra Comodoro 3,14, sobre la causa Vialidad que condenó a Cristina Fernández de Kirchner.

El público y el elenco para una obra sobre Cristina

—Teniendo en cuenta que la obra se instala en un tema polémico y con la política de por medio, ¿cuál imaginás que es el público que debería tener la obra?

—Es mi deseo que vayan los que están interesados en la cosa pública, en los grandes acontecimientos que sacuden al país, políticos, magistrados, abogados, artistas y personas de la cultura en general. También pienso en los jóvenes y en los estudiantes universitarios, con quienes tengo una relación estrecha por mi actividad docente. Pero guardo la esperanza de que los que vayan pasen un momento agradable, rían, se contagien de humor, y se queden pensando para indagar sobre lo realmente ocurrido en este juicio.

Graciela Lopresti Graciela Lopresti, directora de la obra Comodoro 3,14, sobre la causa Vialidad que condenó a Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué aportó la directora Graciela Lopresti?

—El guion lo escribí en soledad, con la ayuda de Aristófanes y su comedia Las avispas, que es precisamente una crítica a la Justicia de su tiempo. Una especie de crítica temprana al populismo punitivo tan de moda hoy en día. Luego vino la inestimable participación de Graciela, la directora, que con su profesionalismo y riqueza creativa colaboró para pulir el texto con el fin de hacerlo más cercano al público. Y la cepillada final clownesca vino de la mano de la actriz y actores.

—La temática del texto, ¿resultó un inconveniente en algún momento a la hora de conformar el elenco?

—Este elenco no tuvo ningún problema con la temática del juicio, al contrario. Pero en el curso de gestación de la obra, a medida que iba tomando cuerpo y se iba haciendo conocida, recibimos algunos cuestionamientos y alguna que otra puteada, por volver sobre un tema que ya era cosa juzgada, para usar un lenguaje jurídico que, en este caso no dice absolutamente nada. Porque de lo que se trata es de indagar sobre la forma en que el poder judicial pone punto final a los casos más emblemáticos, como lo es el de inhabilitar para siempre a la dirigente política más importante de los últimos tiempos.

Alejandro Poquet (photo press 3) Alejandro Poquet, abogado y escritor. Autor de la obra Comodoro 3,14, inspirada en el juicio a Cristina Kirchner que la condenó por la causa Vialidad.

Alejandro Poquet, abogado y escritor

—Tu interés por la literatura no es nuevo. ¿Hay algo más en proceso luego de esta obra? ¿Algún libro que esté en proceso?

—Está en prensa El caso Báez Sosa que escribí con el juez Diego Lusverti, con una fuerte crítica a la prensa y a las dos sentencias. Pero ya que me haces mención a la literatura en mi historia, aprovecho para recordar mi primer libro que fue de poesía, Muros y voces, el cual tuve el honor de publicar en la editorial Libros de Tierra Firme del exquisito y recordado José Luis Mangieri. Tiene forma poética pero la temática es sobre la violencia y el poder, temas que me obsesionaron toda la vida. Con los años he tratado, no sé con qué éxito, hacer un cruce entre literatura y Derecho penal y Criminología. Luego de una investigación sobre Borges, publiqué un ensayo sobre la presencia de la imaginación en esas dos disciplinas. La idea fue demostrar que no todo es racionalidad en el mundo del Derecho, y precisamente ahora estoy trabajando en develar la dosis de violencia que encierra el propio Derecho. Una muestra es el “teatro” montado en Comodoro Py, con poca razón y mucha gestualidad escénica, tanto que de ahí surgió este otro teatro Comodoro 3,14.