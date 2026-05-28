28 de mayo de 2026 - 11:45

Así es la espectacular casa en la que vive Noelia Marzol: estética moderna, cálida y minimalista

La bailarina presentó en redes sociales el nuevo hogar que comparte con Ramiro Arias y sus dos hijos.

Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Noelia Marzol atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. La artista se mudó junto a su esposo, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina, a una espectacular casa nueva y decidió compartir su emoción con sus seguidores a través de las redes sociales.

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Con una serie de fotos y videos, la bailarina abrió las puertas de su hogar y dejó ver cada rincón de la propiedad, marcada por una estética moderna, cálida y minimalista.

Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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El mensaje de Noelia Marzol en su nueva casa

“¡Ahora sí! Con muchísima felicidad, les presentamos nuestro nuevo hogar”, escribió la actriz junto a las imágenes de la mudanza y del interior de la casa.

Lejos de enfocarse solamente en el lujo o la decoración, Noelia Marzol también aprovechó el momento para reflexionar sobre el esfuerzo realizado para alcanzar este objetivo familiar.

“Después de mucho trabajo, ahora resta disfrutar. Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender”, expresó con sinceridad.

Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Además, Marzol dedicó unas palabras especialmente emotivas a sus padres, a quienes señaló como pilares fundamentales en su crecimiento personal y profesional.

“Nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis viejos, quienes siempre me enseñaron que hay que trabajar para conseguir los objetivos”, escribió agradecida.

Así es la nueva casa de Noelia Marzol

Según las imágenes que compartió en sus redes, la propiedad cuenta con dos plantas, enormes ventanales y un amplio balcón con vista al jardín.

Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

La decoración está atravesada por tonos neutros, madera clara y detalles minimalistas que aportan calidez a cada ambiente. Uno de los espacios que más llamó la atención fue la habitación principal, equipada con una gran cama matrimonial, espejos de diseño y muebles en tonos beige y blanco.

Los ventanales con marcos negros permiten el ingreso de luz natural y se convirtieron en uno de los sellos distintivos de la casa.

Casa
Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

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Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

En el living, la pareja apostó por sillones de madera con almohadones claros y una decoración simple pero elegante, mientras que el comedor se destacó por una enorme mesa de madera acompañada por lámparas colgantes de fibras naturales.

Entre todos los ambientes, hubo uno que enterneció a sus seguidores: el playroom de sus hijos Donatello y Alfonsina. El espacio fue diseñado especialmente para los niños y cuenta con biblioteca infantil, pequeños sillones y un colorido mural con flores y animales que rápidamente se robó todas las miradas.

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