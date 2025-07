Nahuel Gallo está detenido en una cárcel militar en Venezuela: su mujer pide presión del Gobierno

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el ciudadano argentino desaparecido en Venezuela desde diciembre de 2024, confirmó este lunes que el gendarme se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo I, ubicada a las afueras de Caracas, por orden del régimen de Nicolás Maduro, y reclamó que el Gobierno argentino “presione de verdad” por su liberación.

“Lo que sabemos sobre la situación de Nahuel es de manera extraoficial. Nahuel aún no tiene una causa penal abierta en Venezuela, no ha sido ni siquiera presentado ante ningún tribunal. No hay nada que indique que fue imputado”, denunció Gómez en declaraciones al programa Mercuriali 630, que conduce Franco Mercuriali por Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: “Al no tener ni siquiera un expediente no nos da la oportunidad de que pueda acceder a una defensa privada y tampoco se tiene una orden de reclusión. Así que, oficialmente, nosotros no sabemos en dónde está Nahuel más allá que tengo la información de que está en la cárcel del Rodeo 1”.

Agustín Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela por el régimen de Maduro. (TN) Agustín Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela por el régimen de Maduro. (TN) Según detalló, la única confirmación sobre el paradero de su esposo provino de un ciudadano venezolano que fue liberado el mes pasado y relató haberlo visto en la prisión. “Me dijo que está fuerte, pero muy nervioso y preocupado por mí y por nuestro hijo. Lo único que sabemos es porque me lo dijeron, no porque el gobierno de Venezuela ha sacado algún comunicado”, relató.

La desaparición de Nahuel Gallo La esposa aseguró que Gallo lleva 210 días desaparecido y calificó el caso como un “crimen de lesa humanidad”, ya que su esposo fue incomunicado sin orden judicial ni proceso legal alguno.