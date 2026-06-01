Un pedido urgente derivó en una red solidaria de mendocinos con sangre 0 negativo.

La necesidad de encontrar donantes de sangre en tiempo récord para pacientes que atraviesan situaciones críticas llevó a una mendocina a impulsar una iniciativa solidaria que ya comenzó a sumar integrantes en toda la provincia.

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Se trata del grupo de Facebook "O- Unidos por la Sangre" , creado por Daniela Anton Gordillo con el objetivo de reunir a personas con sangre 0 negativo para facilitar la búsqueda de donantes cuando surge una emergencia.

“Hace mucho tiempo tenía la idea de crear un grupo de personas con sangre O negativo, porque es uno de los grupos sanguíneos más difíciles de conseguir. Según tengo entendido, representa aproximadamente el 8% de la población”, explicó.

La propuesta terminó de tomar forma a partir de un reciente pedido de donantes para el padre de una mujer llamada Lorena. La solicitud llegó a Daniela a través de un conocido y, como ya había donado sangre en otras oportunidades, decidió contactarse para ofrecer ayuda.

“Me comuniqué con ella para ofrecerme como dadora y, durante una de nuestras conversaciones, surgió la idea de crear un grupo integrado exclusivamente por personas con sangre O negativo”, relató.

https://www.facebook.com/groups/985937417486870

Un grupo vital en situaciones críticas

La particularidad del grupo 0 negativo es que sus portadores son considerados donantes universales de glóbulos rojos. Esto significa que pueden donar sangre a cualquier persona, independientemente de su grupo sanguíneo.

Sin embargo, la situación es muy distinta cuando necesitan recibir una transfusión.

“Somos donantes universales, es decir, podemos donar sangre a personas de cualquier grupo sanguíneo. Sin embargo, solo podemos recibir sangre O negativo. Esto hace que, cuando una persona con este grupo necesita una transfusión, conseguir donantes sea especialmente complicado, sobre todo en situaciones de urgencia”, señaló Daniela.

Esa realidad la conoce de primera mano. Según contó, ya tuvo la oportunidad de donar sangre para distintas personas que atravesaban momentos delicados.

“Eso fue justamente lo que ocurrió con Lorena y con otras personas a quienes he tenido la oportunidad de donarles sangre. Incluso dentro de una misma familia es poco frecuente encontrar varios integrantes con este grupo sanguíneo. En mi caso, por ejemplo, creo ser la única”, comentó.

Y agregó: “Cuando surge una emergencia, muchas veces hay que recurrir a personas desconocidas e iniciar una búsqueda contrarreloj por todos los medios posibles”.

sangre 2 Un pedido urgente derivó en una red solidaria de mendocinos con sangre 0 negativo.

Una red para acortar los tiempos

La intención del grupo es simplificar ese proceso y generar una red de contacto inmediata entre potenciales donantes.

“El objetivo era facilitar la búsqueda de donantes cuando apareciera una necesidad urgente. De esa manera, ante una emergencia, bastaría con comunicarse directamente con el grupo y agilizar un proceso que muchas veces es complejo y desesperante para las familias”, explicó.

La iniciativa está orientada especialmente a mendocinos con sangre 0 negativo, aunque también busca concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual.

“No sabemos cuándo podemos necesitar ayuda nosotros mismos o algún ser querido. Contar con una red organizada de donantes puede marcar una gran diferencia en momentos críticos y simplificar enormemente la búsqueda de sangre compatible”, afirmó.

Actualmente, los registros oficiales de donantes en Mendoza son administrados por el Centro Regional de Hemoterapia, que mantiene bases de datos y campañas permanentes para garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales y clínicas de toda la provincia.

Mientras tanto, Daniela espera que la iniciativa siga creciendo.

“Nuestro objetivo es que cada vez más personas de Mendoza con grupo sanguíneo O negativo se sumen a esta iniciativa. Cuantos más seamos, más posibilidades habrá de responder rápidamente ante una emergencia y ayudar a quienes lo necesiten”, concluyó.

Los registros oficiales en Mendoza

En la provincia, la información de los donantes se encuentra centralizada en el Centro Regional de Hemoterapia, organismo encargado de administrar la red de sangre y hemoderivados. El centro funciona en Montecaseros y Garibaldi, en Ciudad de Mendoza, y coordina tanto la colecta como la distribución de sangre para hospitales y centros asistenciales.

Desde el organismo recuerdan que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, con más de 50 kilos de peso y buen estado de salud. Además, recomiendan concurrir con DNI y sin ayuno, habiendo ingerido líquidos y un desayuno liviano.

Las autoridades sanitarias mendocinas vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de aumentar la cantidad de donantes voluntarios. Según datos difundidos por el propio sistema provincial de hemoterapia, Mendoza necesita alrededor de 450 donaciones semanales para sostener niveles adecuados de abastecimiento.