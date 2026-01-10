10 de enero de 2026 - 12:12

Trump celebró el rumbo de la transición en Venezuela y confirmó que Estados Unidos supervisará el proceso

Trump afirmó que el vínculo con las autoridades venezolanas “está yendo muy bien”.

Donald Trump mencionó el ataque en una charla radial, sin brindar detalles operativos.

Donald Trump mencionó el ataque en una charla radial, sin brindar detalles operativos.

Foto:

NA
Por Redacción Mundo

Leé además

Crisis en Venezuela: Donald Trump, actor clave en la captura de Nicolás Maduro 

Tras la liberación de presos políticos, Trump canceló la segunda ola de ataques a Venezuela

Por Redacción Mundo
la esposa de nahuel gallo confirmo que el argentino sigue detenido en venezuela: tienen que liberarlo ya

La esposa de Nahuel Gallo confirmó que el argentino sigue detenido en Venezuela: "Tienen que liberarlo ya"

Por Redacción Mundo
El mal manejo de Trump de la alianza democrática en Venezuela - Por Javier Corrales
El mal manejo de Trump de la alianza democrática en Venezuela - Por Javier Corrales
El mal manejo de Trump de la alianza democrática en Venezuela - Por Javier Corrales

El nuevo vínculo entre Trump y Venezuela

Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero, Trump afirmó que el vínculo con las autoridades venezolanas “está yendo muy bien” y destacó la forma en que el nuevo gobierno actuó frente a Estados Unidos. “Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, sostuvo, al aludir al margen de presión militar que mantuvo activo en las semanas posteriores a la captura de Maduro.

Trump reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
Trump reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
Trump reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Horas después, en declaraciones a Fox News, el presidente norteamericano amplió su lectura sobre la situación regional y vinculó el proceso de transición con la operación que derivó en la detención del exmandatario venezolano. “Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, señaló, en una referencia indirecta a la caída del régimen que encabezaba Maduro.

El comentario se produjo poco antes de que el gobierno venezolano informara que el buque petrolero Olina, que había salido del país sin autorización y sin pago de tributos, estaba regresando a aguas venezolanas tras haber sido incautado por el Comando Sur estadounidense. Según se indicó oficialmente, el retorno del buque forma parte de una operación conjunta entre ambos países, una señal concreta de la coordinación bilateral que se activó luego de la captura del exmandatario.

La transición política en Venezuela

Trump confirmó que la Casa Blanca respaldará y supervisará de manera directa la transición política en Venezuela. De acuerdo con sus declaraciones, el proceso podría prolongarse por más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna.

La estrategia de presión se inició con una intervención directa de Estados Unidos que culminó el 3 de enero con la captura de Maduro por parte del Ejército estadounidense. Aquella operación incluyó bombardeos en Caracas y en tres estados fronterizos, lo que generó un remezón en la estructura de poder local y abrió paso al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Crisis en Venezuela: Donald Trump, actor clave en la captura de Nicolás Maduro
Crisis en Venezuela: Donald Trump, actor clave en la captura de Nicolás Maduro

Crisis en Venezuela: Donald Trump, actor clave en la captura de Nicolás Maduro

Las posibilidades de un segundo ataque militar

Tras trasladar a Maduro a tribunales de Nueva York, Trump hizo pública una advertencia sobre la posibilidad de ejecutar un segundo ataque militar si el nuevo régimen no avanzaba en una serie de condiciones, entre ellas la liberación de presos políticos. La amenaza se mantuvo vigente hasta que las autoridades venezolanas anunciaron excarcelaciones. El mandatario consideró ese gesto como decisivo y comunicó la suspensión de cualquier acción militar adicional, lo que marcó un punto de inflexión en la dinámica entre las presiones internacionales y las decisiones del nuevo gobierno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Venezuela anunció un acercamiento diplomático con EEUU

Venezuela y Estados Unidos inician proceso para restablecer relaciones diplomáticas tras la caída de Maduro

Por Redacción Mundo
Cómo impacta la situación de Venezuela en las acciones de las empresas energéticas argentinas

Cómo impacta la caída de Maduro y el nuevo escenario venezolano en la energía argentina

Por Redacción Economía
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Casa Rosada: Javier Milei recibió a Díaz Ayuso y a Elisa Trotta con la crisis de Venezuela en agenda

Por Redacción Política
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei.

El Gobierno "sigue de cerca" la liberación de presos políticos en Venezuela y espera por Nahuel Gallo

Por Redacción Política