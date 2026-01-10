Trump celebró el rumbo de la transición en Venezuela y confirmó que Estados Unidos supervisará el proceso

El mal manejo de Trump de la alianza democrática en Venezuela - Por Javier Corrales El mal manejo de Trump de la alianza democrática en Venezuela - Por Javier Corrales El nuevo vínculo entre Trump y Venezuela Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero, Trump afirmó que el vínculo con las autoridades venezolanas “está yendo muy bien” y destacó la forma en que el nuevo gobierno actuó frente a Estados Unidos. “Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, sostuvo, al aludir al margen de presión militar que mantuvo activo en las semanas posteriores a la captura de Maduro.

Trump reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela Trump reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela Horas después, en declaraciones a Fox News, el presidente norteamericano amplió su lectura sobre la situación regional y vinculó el proceso de transición con la operación que derivó en la detención del exmandatario venezolano. “Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, señaló, en una referencia indirecta a la caída del régimen que encabezaba Maduro.

El comentario se produjo poco antes de que el gobierno venezolano informara que el buque petrolero Olina, que había salido del país sin autorización y sin pago de tributos, estaba regresando a aguas venezolanas tras haber sido incautado por el Comando Sur estadounidense. Según se indicó oficialmente, el retorno del buque forma parte de una operación conjunta entre ambos países, una señal concreta de la coordinación bilateral que se activó luego de la captura del exmandatario.

La transición política en Venezuela Trump confirmó que la Casa Blanca respaldará y supervisará de manera directa la transición política en Venezuela. De acuerdo con sus declaraciones, el proceso podría prolongarse por más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna.