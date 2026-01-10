Trump celebró el rumbo de la transición en Venezuela y confirmó que Estados Unidos supervisará el proceso

Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero, Trump afirmó que el vínculo con las autoridades venezolanas “está yendo muy bien” y destacó la forma en que el nuevo gobierno actuó frente a Estados Unidos. “Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, sostuvo, al aludir al margen de presión militar que mantuvo activo en las semanas posteriores a la captura de Maduro.
Horas después, en declaraciones a Fox News, el presidente norteamericano amplió su lectura sobre la situación regional y vinculó el proceso de transición con la operación que derivó en la detención del exmandatario venezolano. “Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, señaló, en una referencia indirecta a la caída del régimen que encabezaba Maduro.
El comentario se produjo poco antes de que el gobierno venezolano informara que el buque petrolero Olina, que había salido del país sin autorización y sin pago de tributos, estaba regresando a aguas venezolanas tras haber sido incautado por el Comando Sur estadounidense. Según se indicó oficialmente, el retorno del buque forma parte de una operación conjunta entre ambos países, una señal concreta de la coordinación bilateral que se activó luego de la captura del exmandatario.
La transición política en Venezuela
Trump confirmó que la Casa Blanca respaldará y supervisará de manera directa la transición política en Venezuela. De acuerdo con sus declaraciones, el proceso podría prolongarse por más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna.
La estrategia de presión se inició con una intervención directa de Estados Unidos que culminó el 3 de enero con la captura de Maduro por parte del Ejército estadounidense. Aquella operación incluyó bombardeos en Caracas y en tres estados fronterizos, lo que generó un remezón en la estructura de poder local y abrió paso al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Las posibilidades de un segundo ataque militar
Tras trasladar a Maduro a tribunales de Nueva York, Trump hizo pública una advertencia sobre la posibilidad de ejecutar un segundo ataque militar si el nuevo régimen no avanzaba en una serie de condiciones, entre ellas la liberación de presos políticos. La amenaza se mantuvo vigente hasta que las autoridades venezolanas anunciaron excarcelaciones. El mandatario consideró ese gesto como decisivo y comunicó la suspensión de cualquier acción militar adicional, lo que marcó un punto de inflexión en la dinámica entre las presiones internacionales y las decisiones del nuevo gobierno.