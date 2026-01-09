La esposa de Nahuel Gallo confirmó que el argentino sigue detenido en Venezuela: "Tienen que liberarlo ya"

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, renovó este jueves el pedido por su inmediata liberación del gendarme argentino retenido en Venezuela , al cumplirse 397 días desde que permanece detenido, aislado e incomunicado, según confirmó hoy en redes sociales.

El Gobierno "sigue de cerca" la liberación de presos políticos en Venezuela y espera por Nahuel Gallo

La liberación de "una importante cantidad" de presos políticos por parte de Venezuela, confirmado ayer por el régimen chavista, alimentó las posibilidades de que el argentino estuviera entre la nomina, pero el mensaje de Gómez, desafortunadamente, terminó con las especulaciones.

“Han sido horas muy largas, esperando, orando y confiados en que la gracia de Dios pronto será mostrada”, expresó María.

En el posteo, la mujer afirmó que Nahuel continúa privado de su libertad de manera injusta y reclamó con firmeza su excarcelación. “Ya son 397 días de injusticia. Tienen que liberarlo ya”, sostuvo.

Han sido horas muy largas, esperando, orando y confiados en que la gracia de Dios pronto será mostrada. Nahuel aún permanece aislado e incomunicado, ya son 397 días de injusticia. Tienen que liberarlo YA. Sigamos pidiendo su inmediata liberación, tiene que volver a la…

Asimismo, reiteró el pedido para que el joven pueda regresar al país: “Sigamos pidiendo su inmediata liberación. Tiene que volver a la Argentina, tiene que volver a casa”.

Expectativa del Gobierno

El Gobierno Nacional seguía con atención el anuncio de Venezuela sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos, entre ellos ciudadanos extranjeros y puso el foco en la situación de los argentinos detenidos por el chavismo, en especial la del gendarme Nahuel Gallo.

La primera en alzar la voz fue la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reaccionó públicamente tras el mensaje difundido por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026

Bullrich se expresó a través de su cuenta en X, donde citó el video del anuncio oficial y afirmó que “espera” que los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en Venezuela, “sean liberados”. Gallo es gendarme y fue encarcelado en diciembre de 2024, mientras que Giuliani es abogado.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, comenzó la exfuncionaria en su publicación.

A su vez, Bullrich también destacó el accionar internacional ordenado por el presidente Donald Trump. "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso", sumó.

“La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, concluyó.

Anuncio de Venezuela

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público Telesur.

El titular del Parlamento venezolano sostuvo que la medida busca “colaborar en el esfuerzo” de la unión nacional y remarcó que se trata de un gesto del Ejecutivo con una “amplia intención de búsqueda de la paz”. Hasta el momento, no se precisó la cantidad exacta de personas liberadas.