Preocupación por el aterrizaje del "avión del juicio final" en Los Ángeles

La aeronave, símbolo del poder de Estados Unidos, solo se despliega en situaciones de crisis extrema. En este caso llevaba a bordo a una figura importante del gobierno de Trump.

El "avión del juicio final" aterrizó en Los Ángeles y crece la preocupación tras su aparición.

La reciente aparición del E-4B Nightwatch, conocido con el nombre de “el avión del juicio final" en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se ha viralizado en medios a nivel internacional y causó preocupación en todo el mundo debido a lo que representa esta gran aeronave de Estados Unidos.

Se trata de una de las aeronaves más estratégicas y reservadas de Estados Unidos, cuyo despliegue suele darse solo en contextos de crisis extrema, por lo que su aparición generó gran incertidumbre. Sin embargo, según fuentes oficiales, no hay indicios de que el vuelo haya respondido a una emergencia. A bordo viajaba a una importante figura del gobierno de Donal Trump, Pete Hegseth, quien se dirigía a cumplir una agenda de defensa en California. El avión despegó desde la Joint Base Andrews, cerca de Washington, y aterrizó el jueves por la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Esta es, con toda probabilidad, la primera aparición en sus más de 50 años de historia del Boeing 747 E-4B Nightwatch, también conocido como el “Avión del Juicio Final”, apareció en LAX (aeropuerto… pic.twitter.com/JOzbtmgpQH — (@mysteryWN) January 9, 2026 Qué se sabe de este particular avión Se trata de un Boeing 747-200, la aeronave fue construida durante la Guerra Fría y con el objetivo principal de que un presidente pueda sobrevivir ante un ataque nuclear. Actualmente solo existen cuatro unidades operativas en todo el mundo, los aviones fueron modificados con equipamiento militar de alta complejidad para funcionar como centros de mando aéreo en escenarios de máxima emergencia.

Estas aeronaves cuentan con un blindaje especial contra pulsos electromagnéticos, lo que permite que sus sistemas sigan operativos aun después de una explosión nuclear en la atmósfera.