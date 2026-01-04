4 de enero de 2026 - 15:33

Javier Faroni buscó vender un avión comprado con dólares oficiales en medio del escándalo AFA

El empresario vinculado al massismo contrató un broker internacional para vender un Learjet adquirido con acceso a dólares oficiales durante el cepo.

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación sobre el uso de dólares oficiales para la compra de bienes de alto valor durante el cepo cambiario sumó un nuevo capítulo con el caso de Javier Horacio Faroni. El empresario, según surge de una investigación, activó gestiones para vender en el exterior un avión ejecutivo adquirido bajo el mencionado esquema.

Según un informe publicado por Clarín, el intento de venta se produjo en paralelo al escándalo que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y derivó en el traslado de la aeronave a Estados Unidos.

Se trata de un Bombardier Learjet 60XR, matrícula LV-JQQ, registrado a nombre de la sociedad Listra 200 SA, controlada por Faroni. La aeronave fue llevada al Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, donde quedó a la espera de interesados.

Para canalizar la operación, el empresario contrató a la firma Jetcraft, uno de los brokers más relevantes del mercado aeronáutico internacional. La condición era que la oferta no fuera difundida en plataformas abiertas, con el objetivo de reducir su exposición pública.

Javier Faroni junto a Sergio Massa, su socio político
El origen del jet se remonta a 2020, cuando ingresó al país bajo la titularidad de una empresa vinculada al empresario de medios Daniel Vila, dueño del Grupo América. Según consignó Clarín, la adquisición se concretó mediante un sistema de importaciones que permitía acceder a dólares oficiales, modalidad que luego continuó bajo el esquema SIRA. Años después, en junio de 2024, la aeronave pasó a manos de la firma controlada por Faroni.

Durante ese período, el Learjet fue utilizado en vuelos internos y regionales, algunos de ellos coincidentes con traslados de dirigentes del fútbol argentino, un dato que tomó relevancia pública a partir de las investigaciones judiciales y administrativas que rodean a la AFA. Tras la difusión del caso, el avión fue retirado del país y enviado a Florida para tareas de mantenimiento, paso que precedió al inicio formal del proceso de venta.

Faroni mantiene una relación política cercana con Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Su recorrido incluye una etapa como empresario teatral, su paso por la política como diputado provincial bonaerense y, durante la gestión de Alberto Fernández, su incorporación al directorio de Aerolíneas Argentinas, cargo al que renunció en 2022 luego de una denuncia por presuntas irregularidades patrimoniales.

La decisión de desprenderse del avión fuera del país se da en un contexto de mayor control político y judicial sobre las operaciones realizadas durante los años de restricciones cambiarias, en especial aquellas vinculadas a la compra de aeronaves privadas con acceso a divisas subsidiadas. En ese marco, el caso del Learjet LV-JQQ se consolidó como uno de los ejemplos más visibles del debate sobre el uso de dólares oficiales y sus consecuencias posteriores.

