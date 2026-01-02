2 de enero de 2026 - 22:50

Allanan la casa de un dirigente de la Coalición Cívica que denunció a la AFA: "Fue un procedimiento mafioso"

Se trata de Matías Yofe. Su esposa e hija de cuatro meses fueron quienes vivieron un allanamiento “violento y brutal”, afirmaron fuentes de la Coalición Cívica.

El allanamiento a la casa de Yofe fue calificado como "violento y brutal" por fuentes de la Coalición Cívica.

La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que las autoridades partidarias denunciaron que se trató de un “procedimiento mafioso”.

El operativo fue pedido por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, en el marco de una investigación por “presunto robo o hurto”. Además, se le secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

El operativo fue calificado por la líder de la CC, Elisa Carrió, como un “procedimiento mafioso” destinado a amedrentar.

“Cruzaron un límite, que es mi familia. Amenazaron a mi esposa, se metieron en mi casa de manera totalmente irregular”, sostuvo Yofe en declaraciones radiales.

Elisa Carrió
Elisa Carrió calificó el allanamiento como un “procedimiento mafioso” y asistió a la familia de Yofe tras el operativo.

Denuncias de violencia y amedrentamiento

Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la vivienda permanecía su esposa junto a su hija de cuatro meses. Según relataron fuentes de la Coalición Cívica, el operativo fue “violento y brutal”.

Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.

Carrió se trasladó al lugar para asistir a la familia y disparó contra el accionar judicial: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, sentenció.

La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares.

Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA. “ Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras”, señalaron en un comunicado oficial, sugiriendo que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente.

Mientras la tensión crece, la causa principal por la quinta de Pilar —que incluye peritajes para determinar su valuación real— se encuentra bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

