Primera baja del 2026: Nahuel Sotelo dejó la Secretaría de Culto y Civilización

Este 2 de enero, el Gobierno nacional oficializó la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización, a través del Decreto 937/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Nación. A pesar de que Sotelo ya se había apartado del cargo el 2 de diciembre de 2025 para asumir como diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, su salida fue formalizada a principios de este año. La vacante en la Secretaría de Culto y Civilización deja aún un interrogante: el Ejecutivo no ha anunciado quién será el reemplazante de Sotelo en este cargo clave para la relación del Gobierno con los cultos religiosos.

Sotelo asumió la Secretaría de Culto y Civilización en agosto de 2024, en un contexto en el que el Gobierno nacional, presidido por Javier Milei, buscaba ordenar su agenda religiosa y diplomática. Durante su mandato, Sotelo tuvo la responsabilidad de fortalecer los lazos institucionales y políticos entre el Gobierno y las diversas religiones que coexisten en Argentina.

Embed Además, se involucró activamente en la elaboración y difusión de documentos internacionales alineados con la política exterior del Gobierno, enfatizando la defensa de los principios del oficialismo en foros multilaterales. Su trabajo no pasó desapercibido, ya que uno de sus objetivos principales fue recomponer la relación con la Santa Sede, especialmente tras las tensiones iniciales entre Javier Milei y el papa Francisco. Como parte de su misión, Sotelo fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario con la responsabilidad de encauzar el diálogo con el Vaticano.

A pesar de la importancia de su cargo y el impacto de sus gestiones, Sotelo ya había anticipado durante la campaña electoral que dejaría la Secretaría si lograba ser electo. De hecho, la decisión de abandonar el cargo fue anunciada incluso antes de los comicios, por lo que su salida no fue una sorpresa. No obstante, su partida implica una reconfiguración dentro del poder político del oficialismo, ya que Sotelo respondía directamente a Santiago Caputo, asesor presidencial clave en la estructura del Gobierno.

La política de cambios en el Gabinete de Milei: un año de reconfiguración El primer año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una serie de cambios en su Gabinete, que reflejaron la necesidad de ajustar el rumbo político y reorganizar el equipo de trabajo. En un proceso que se extendió desde la campaña electoral hasta los últimos meses de 2025, el Gobierno sufrió varias bajas en áreas clave, lo que permitió al oficialismo reconfigurar tanto su estrategia interna como su visión externa. En los últimos meses de 2025, más de 140 funcionarios de alto rango dejaron el Ejecutivo, lo que generó un reordenamiento administrativo y político significativo.