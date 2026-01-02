Primera baja del 2026: Nahuel Sotelo dejó la Secretaría de Culto y Civilización

Este 2 de enero, el Gobierno nacional oficializó la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización, a través del Decreto 937/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Nación. A pesar de que Sotelo ya se había apartado del cargo el 2 de diciembre de 2025 para asumir como diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, su salida fue formalizada a principios de este año. La vacante en la Secretaría de Culto y Civilización deja aún un interrogante: el Ejecutivo no ha anunciado quién será el reemplazante de Sotelo en este cargo clave para la relación del Gobierno con los cultos religiosos.
Sotelo asumió la Secretaría de Culto y Civilización en agosto de 2024, en un contexto en el que el Gobierno nacional, presidido por Javier Milei, buscaba ordenar su agenda religiosa y diplomática. Durante su mandato, Sotelo tuvo la responsabilidad de fortalecer los lazos institucionales y políticos entre el Gobierno y las diversas religiones que coexisten en Argentina.
Además, se involucró activamente en la elaboración y difusión de documentos internacionales alineados con la política exterior del Gobierno, enfatizando la defensa de los principios del oficialismo en foros multilaterales. Su trabajo no pasó desapercibido, ya que uno de sus objetivos principales fue recomponer la relación con la Santa Sede, especialmente tras las tensiones iniciales entre Javier Milei y el papa Francisco. Como parte de su misión, Sotelo fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario con la responsabilidad de encauzar el diálogo con el Vaticano.
A pesar de la importancia de su cargo y el impacto de sus gestiones, Sotelo ya había anticipado durante la campaña electoral que dejaría la Secretaría si lograba ser electo. De hecho, la decisión de abandonar el cargo fue anunciada incluso antes de los comicios, por lo que su salida no fue una sorpresa. No obstante, su partida implica una reconfiguración dentro del poder político del oficialismo, ya que Sotelo respondía directamente a Santiago Caputo, asesor presidencial clave en la estructura del Gobierno.
La política de cambios en el Gabinete de Milei: un año de reconfiguración
El primer año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una serie de cambios en su Gabinete, que reflejaron la necesidad de ajustar el rumbo político y reorganizar el equipo de trabajo. En un proceso que se extendió desde la campaña electoral hasta los últimos meses de 2025, el Gobierno sufrió varias bajas en áreas clave, lo que permitió al oficialismo reconfigurar tanto su estrategia interna como su visión externa. En los últimos meses de 2025, más de 140 funcionarios de alto rango dejaron el Ejecutivo, lo que generó un reordenamiento administrativo y político significativo.
Uno de los cambios más relevantes fue la salida de Guillermo Francos, quien ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete. Su renuncia se produjo tras los comicios de octubre, y su reemplazo por Manuel Adorni permitió al Ejecutivo concentrar más poder y redefinir la estrategia política. E ste ajuste incluyó la salida de otros funcionarios cercanos a Francos, como Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior. Además, el Gobierno aprovechó para fortalecer su relación con Propuesta Republicana (PRO), al designar a Diego Santilli en un cargo estratégico, lo que subraya la necesidad del oficialismo de fortalecer sus alianzas dentro del espacio opositor.
En paralelo, la política exterior también vivió transformaciones clave. La salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, tras reemplazar a Diana Mondino, resultó en la llegada de Pablo Quirno a ese puesto. Este cambio reflejó la intención del Gobierno de alinear la diplomacia con los objetivos económicos del oficialismo, con un enfoque especial en la búsqueda de inversiones y la apertura de nuevos mercados.
En el área de Seguridad y Defensa, la salida de figuras como Patricia Bullrich y Luis Petri también marcó un giro importante, con la designación de nuevos referentes en estas áreas sensibles. La llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad y del teniente general Carlos Presti a Defensa, apuntó a mantener la continuidad de las políticas en estos sectores clave.