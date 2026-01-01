Milei anticipó la creación de un "bloque regional de centroderecha": qué países serían parte

El presidente Javier Milei adelantó que está impulsando la creación de un nuevo espacio regional de centroderecha , integrado por diez países, con el objetivo de coordinar acciones políticas y posicionarse en defensa de lo que definió como “las ideas de la libertad” .

Un informe nacional señala que el índice de confianza en el gobierno de Milei bajó 7% en un año

El anuncio fue realizado durante una entrevista que el mandatario grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer, que será emitida el próximo 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor, según informó Noticias Argentinas.

A través de sus redes sociales, Oppenheimer contó que el reportaje se llevó a cabo en la Casa Rosada y que durante la charla Milei se refirió, entre otros temas, a la relación con Venezuela , a sus aliados de derecha en la región, a China y a la posibilidad de confirmar un bloque regional para avanzar en conjunto.

En un adelantó que publicó en las redes sociales, el presidente confirmó su voluntad de conformar este nuevo espacio, pero aclaró que todavía no tiene nombre definido. “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando” , puntualizó

Posibles presidentes que conformarían el grupo

Detalló que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”,

En este contexto, Milei dijo que “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukele; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino y de República Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes más influyentes de este año.