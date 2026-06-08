8 de junio de 2026 - 22:32

Milei sostuvo que la prosperidad surge de actuar conforme a la "ley del creador"

Durante un homenaje al Rebe de Lubavitch, el presidente Javier Milei sostuvo que actuar de acuerdo con la ley de Dios conduce a la prosperidad y destacó la vigencia de los diez mandamientos.

Javier Milei en el Palacio Libertad, por el “Tributo al Rebe de Lubavitch”.

Javier Milei en el Palacio Libertad, por el “Tributo al Rebe de Lubavitch”.

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Oficina del Presidente
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que actuar de acuerdo con la "ley del creador" conduce a la prosperidad y consideró fundamental respetar los principios contenidos en los diez mandamientos.

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Las declaraciones fueron realizadas durante el acto "Tributo al Rebe de Lubavitch", desarrollado en el Palacio Libertad en conmemoración del 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson. Se trata de una de las figuras más influyentes del movimiento judío Jabad Lubavitch.

La relación entre fe, propiedad privada y prosperidad

Durante su discurso, Milei sostuvo que los valores contenidos en los diez mandamientos tienen una relación directa con principios que considera esenciales para el desarrollo de la sociedad.

En ese sentido, señaló que el sistema basado en la propiedad privada se encuentra en consonancia con la ley de Dios y repasó algunos de los mandamientos para explicar su visión sobre la vida en comunidad y el funcionamiento de la economía.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Tributo al Rebe en el Palacio Libertad

Al referirse al mandamiento "No matarás", indicó que representa el respeto por la vida y el principio de no agresión. También vinculó el mandamiento "No robarás" con la protección de la propiedad privada y los incentivos para producir. Asimismo, destacó la importancia del respeto por los bienes ajenos como condición para una convivencia pacífica.

Críticas a la cultura del subsidio y la participación de un exrehén israelí

En otro tramo de su intervención, el presidente cuestionó la idea de vivir de subsidios o de recursos generados por terceros y sostuvo que la prosperidad requiere esfuerzo y creación de valor. Según expresó, los argentinos comprendieron que el desarrollo económico sostenible depende de la generación de riqueza y del trabajo productivo.

El acto también contó con la participación de Yosef Chaim Ohana, exmilitar israelí que permaneció cautivo durante dos años en la Franja de Gaza. La actividad formó parte de los homenajes realizados en memoria del Rebe de Lubavitch, figura con la que Milei ha manifestado una especial cercanía espiritual en distintas oportunidades.

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