Un informe nacional señala que el índice de confianza en el gobierno de Milei bajó 7% en un año

Un informe nacional sobre el índice de confianza en el gobierno nacional (ICG) dio cuenta de que en el último año sufrió una baja de 7%. Se trata de un seguimiento que mes a mes realiza la consultora Poliarquía y publica la Universidad Torcuato di Tella.

El abordaje señala que el ICG de diciembre del gobierno de Javier Milei fue de 2,46 puntos, nivel que representa una variación ínfima de -0,1% respecto de noviembre. El asunto adquiere mayor peso en la comparativa interanual, respecto de lo que señala que la variación fue de -7,2% en relación a diciembre del año pasado.

Sin embargo, advierte que el nivel de diciembre se ubica por encima del observado en el mismo punto del mandato de las dos gestiones anteriores: es 4,3% superior al de diciembre de 2017 (gestión de Mauricio Macri; ICG =2,36) y 73,2% superior al de diciembre de 2021 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,42).

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5. La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores, sobre una población general mayor de 18 años, residente en ciudades de más de 10.000 habitantes. El tamaño de la muestra fue de 1.000 casos en cuarenta localidades de todo el país y se realizó entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025.

En 2025, el ICG se movió dentro de un rango relativamente acotado: alcanzó un máximo de 2,61 (enero) y un mínimo de 1,94 (septiembre). En diciembre cierra el año en 2,46, ubicándose 0,52 puntos por encima del mínimo anual y 0,15 puntos por debajo del máximo.

Respecto de noviembre, el ICG mostró variaciones dispares en sus cinco componentes, todas ellas pequeñas y negativas en dos de sus cinco subíndices. La Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,89 (-1,4%) y la Honestidad de los funcionarios en 2,79 (-0,7%); ambos continúan siendo los componentes con valores más altos. La Eficiencia en la administración del gasto público se mantuvo en 2,32 (0,0%). Por su parte, la Evaluación general del gobierno (2,28; +0,9%) y la Preocupación por el interés general (2,04; +1,0%) registraron incrementos leves y continúan siendo los subíndices más rezagados.

Quiénes confían más en el gobierno de Milei

El abordaje también analiza en qué grupos sociales hay más apoyo al gobierno nacional lo que permite identificar quienes son los más “confiados”. Expresa que en el análisis de diciembre el comportamiento sigue un patrón similar al de meses anteriores.

Concluye que el ICG es más alto entre los varones que entre las mujeres; entre los jóvenes de 18 a 29 años y los mayores de 50. También entre quienes tienen educación secundaria completa o terciaria/universitaria, quienes no se declaran víctimas de delitos y quienes esperan una mejora de la situación económica.

En cuanto a los géneros, el ICG es mayor entre los hombres (2,66; -1,1%) que entre las mujeres (2,28; +1,8%) entre quienes la brecha se reduce levemente, de 0,45 puntos en noviembre a 0,38 en diciembre.

En tanto, en diciembre, el ICG conserva su valor más alto en el grupo de 18 a 29 años (2,92) y se mantiene sin cambios respecto del mes anterior. Entre los mayores de 50 años, el índice se ubica en 2,50 (-3,8%). El segmento de 30 a 49 años es el único en el que el índice crece y, aun así, continúa siendo el más rezagado (2,32; +5,8%).

Más apoyo en las provincias

En el plano geográfico, las provincias, denominadas “el interior”, son las que muestran el nivel más alto de confianza en la gestión nacional. CABA vuelve a ocupar el segundo lugar, posición que en noviembre correspondió al GBA.

En diciembre, el ICG registra una variación positiva marcada en CABA (2,49; +22,7%) y vuelve a ubicarse por encima del GBA (2,10; -2,8%). En el interior, el índice se ubica en 2,64 (-1,9%).

En tanto, el ICG vuelve a presentar su valor más alto entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (2,61; +1,2% mensual). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,39; -4,8%) y, por último, quienes alcanzaron el nivel primario (1,72; -1,7%)