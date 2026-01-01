1 de enero de 2026 - 08:55

El mensaje de Javier Milei para este 2026: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas"

A través de sus redes sociales, el Presidente realizó un balance de sus primeros dos años de gestión.

Estádisticas MQVN (41)
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para enviar su tradicional saludo de fin de año a los argentinos. En el mensaje, el mandatario aseguró que, tras haber completado la primera mitad de su mandato, el país ha logrado dejar atrás "un siglo de fracasos" para abrazar un modelo de libertad.

Leé además

El presidente Javier Milei se prepara para recibir el Año Nuevo.

En Olivos y sin vacaciones: Javier Milei define su agenda internacional y parlamentaria para 2026

Por Redacción Política
Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

Por Redacción Política

"Argentinos: habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña", comenzó el jefe de Estado en un posteo que rápidamente se volvió viral.

Balance y proyecciones

Según el mandatario, la gestión cierra el 2025 con hitos que calificó de "históricos", mencionando explícitamente la eliminación del déficit fiscal y la drástica reducción de la inflación, que durante el último tramo del año mostró signos de consolidación en niveles mínimos.

"Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Y estamos empezando a crecer", afirmó Milei, vinculando la mejora de los indicadores sociales a la desregulación económica y a la apertura comercial que caracterizó su segundo año de gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2006561122812633115&partner=&hide_thread=false

Un 2026 "clave"

Para el año que comienza, el líder de La Libertad Avanza (LLA) vaticinó un escenario de expansión. "Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga a la Argentina grande nuevamente", expresó, retomando su eslogan de campaña inspirado en el modelo estadounidense.

El mensaje cerró con su habitual arenga: "¡Viva la libertad, carajo!", la cual fue replicada por sus principales ministros, entre ellos Luis Caputo, quien calificó al mandatario como "el mejor presidente del mundo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Monseñor Colombo frente a los fieles de San Cayetano, en Orfila.

Por un buen vínculo entre el Gobierno y la Iglesia

Por Editorial
El presidente Javier Milei.

Desde que asumió Milei, se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo en el Estado

Por Redacción Sociedad
El presidente Javier Milei se mostró enojado por la información de un supuesto aumento de sueldo.

Enojado con el periodismo, Milei negó un aumento en su sueldo, pero confirmó subas para funcionarios

Por Redacción Política
Nuevos anuncios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Tras el escándalo por coimas, la Agencia de Discapacidad dejará de existir y pasará al Ministerio de Salud

Por Redacción Política