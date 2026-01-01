El mensaje de Javier Milei para este 2026: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas"

A través de sus redes sociales, el Presidente realizó un balance de sus primeros dos años de gestión.

El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para enviar su tradicional saludo de fin de año a los argentinos. En el mensaje, el mandatario aseguró que, tras haber completado la primera mitad de su mandato, el país ha logrado dejar atrás "un siglo de fracasos" para abrazar un modelo de libertad.

"Argentinos: habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña", comenzó el jefe de Estado en un posteo que rápidamente se volvió viral.

Balance y proyecciones Según el mandatario, la gestión cierra el 2025 con hitos que calificó de "históricos", mencionando explícitamente la eliminación del déficit fiscal y la drástica reducción de la inflación, que durante el último tramo del año mostró signos de consolidación en niveles mínimos.

"Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Y estamos empezando a crecer", afirmó Milei, vinculando la mejora de los indicadores sociales a la desregulación económica y a la apertura comercial que caracterizó su segundo año de gobierno.

Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente.

VLLC!

Un 2026 "clave" Para el año que comienza, el líder de La Libertad Avanza (LLA) vaticinó un escenario de expansión. "Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga a la Argentina grande nuevamente", expresó, retomando su eslogan de campaña inspirado en el modelo estadounidense.