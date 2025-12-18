El gobierno desarticuló organismos y creó la Comisión Nacional de Bioética en Salud

A partir de ahora, Argentina tendrá una Comisión Nacional de Bioética como única autoridad en la materia, una disciplina cada vez más crucial ante el avance de la ciencia , investigaciones y desarrollos en temáticas de salud . Así lo estipula el Decreto 893/2025 del Gobierno nacional.

Según se estipula, tendrá la responsabilidad de evaluar los aspectos éticos implicados en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la salud.

“La iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado a los desafíos éticos, morales y legales generados por el progreso científico y tecnológico estableciendo criterios claros que contemplen a todas las miradas y que garanticen la protección de los sujetos de investigación y la integridad científica de los ensayos clínicos”, argumenta la decisión el Ministerio de Salud de la Nación.

La acción implica desarticular otros organismos ya existentes con injerencia en la materia para dejar este nuevo ente como la única autoridad competente en el país al respecto. El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación.

La bioética estudia los problemas éticos que se presentan en relación a la salud, tales como en la prestación de los servicios de salud, la promoción de la salud pública y el manejo de la investigación biomédica.

Salud creó la Comisión Nacional de Bioética y será la única autoridad en la materia

Con este nuevo diseño institucional, el Gobierno nacional sostiene que busca garantizar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y coherencia en la adopción y aplicación de estándares internacionales. “La creación de un organismo con competencias precisas, legitimidad institucional y funcionamiento efectivo, permitirá establecer lineamientos claros para el desarrollo de tecnología aplicada a la salud, la investigación científica y la resolución de los eventuales problemas éticos que pueda enfrentar la legislación sanitaria y el ejercicio profesional”, expresó.

La nueva comisión asesorará al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado; establecerá estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías. Además se contempla entre sus funciones la elaboración de informes y recomendaciones; fortalecerá el vínculo con comités provinciales y deberá promover espacios de capacitación, investigación y debate público en temas emergentes.

Salud elimina organismos preexistentes en bioética

Ahora, la nueva Comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional. “Esto permitirá ordenar el actual escenario de actores intervinientes caracterizado por su fragmentación, superposición de funciones y competencias poco definidas”, resalta la cartera.

Asegura que esto permitirá ordenar el actual escenario de actores intervinientes caracterizado por su “fragmentación, superposición de funciones y competencias poco definidas”.

Para ello, el decreto dispone la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 pero que, sostiene que nunca estuvo plenamente operativa. También disuelve el Comité de Ética en Investigación y el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud. Las funciones de ambos organismos serán absorbidas por la nueva Comisión, reforzando así su carácter articulador.

Cómo funcionará la nueva comisión creada por Salud

El organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Será presidido por el ministro de Salud de la Nación y conformado por seis miembros titulares y tres suplentes que deberán ser especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía.

Salud dispone que para su funcionamiento, la Comisión podrá convocar a instituciones académicas o profesionales para el análisis de temas específicos y aclara que “todos desempeñarán sus funciones ad honorem”. El Ministerio será responsable de designar a sus integrantes mediante un proceso público y transparente, dictar el reglamento interno y disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento.

A fin de garantizar su funcionamiento efectivo, la nueva normativa establece que la Comisión deberá realizar, al menos, dos reuniones anuales. En ellas deberán trabajar sobre temas de interés detectados por la misma Comisión, por solicitud de particulares o dependencias de la Administración Pública o por situaciones emergentes que requieran un abordaje bioético.

En cuanto al Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, estará integrado por representantes provinciales, y se encargará de acreditar a los comités jurisdiccionales, consensuar criterios, recopilar experiencias territoriales y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción. “Con este esquema, se fortalece el trabajo federal y se ordena la interacción entre Nación y provincias, asegurando que todos los actores trabajen bajo estándares homogéneos”, remarca el ministerio..