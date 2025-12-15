Más de 30 entidades de científicos y directores de Conicet alertaron sobre un nuevo recorte a la ciencia

Científicos e investigadores argentinos alertaron sobre las graves consecuencias que tiene el desfinanciamiento del sector , para el desarrollo y para la sociedad. En un comunicado conjunto, 31 asociaciones científicas manifestaron su preocupación sobre nuevas medidas restrictivas y advirtieron: “ Argentina se ubica como el único país de la región que ha dejado de financiar ciencia de forma sistemática, un retroceso que resulta alarmante”.

El Conicet ganó el oro en el Martín Fierro del Streaming: todos los ganadores de la primera edición

Se refirieron con esto a una problemática que afrontan desde la asunción de Javier Milei en el gobierno nacional, a partir de cuando comenzó a reducirse la asignación de fondos para ciencia y tecnología.

“Hoy, numerosos grupos de investigación enfrentan el riesgo real de desintegrarse. Proyectos en marcha se ven obligados a detenerse, jóvenes investigadores abandonan la actividad o emigran y líneas de trabajo que demandaron décadas de consolidación se encuentran en peligro de perderse para siempre . No se trata de una crisis pasajera, sino del desmantelamiento deliberado de una estructura científica que llevó generaciones construir”, subrayaron las entidades que conforman el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), un grupo de asociaciones científicas que comenzó a reunirse con el objetivo de compartir experiencias y pensar maneras conjuntas de dar a conocer y enfrentar la que definen como una “manera triste e injusta de desfinanciamiento total”.

La Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, la Asociación Argentina de Farmacología Experimental, la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Asociación Física Argentina, la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular y la Asociación Argentina de Astronomía, son algunas de las organizaciones que firmaron el documento.

Según relataron, recientemente se sumaron nuevos recortes a la difícil situación y destacaron que el 4 de diciembre marcó un punto de inflexión para la ciencia argentina. “Ese día, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, decidió anular una serie de subsidios ya adjudicados (PICT 2022) y cerrar definitivamente la convocatoria 2023. También una serie de proyectos denominados PIET-R —un instrumento del Conicet para promover investigaciones estratégicas y colaborativas entre el sistema científico y distintos sectores sociales— quedaron abruptamente estancados: proyectos recomendados no fueron evaluados en la segunda etapa bajo el argumento administrativo de “falta de tiempo”. Esta decisión dejó a equipos enteros sin devolución, sin perspectiva de mejora futura y sin explicaciones claras sobre los motivos del cierre”, describen.

Ciencia mendocina: investigadores premiados por un estudio que anticipa la evolución de un tumor oral. Las investigadoras Leila Zyla y Silvina Gómez. Foto: Gentileza

Agregan que esto ocurre después de dos años sin financiamiento para proyectos nuevos, período en el que aseguran que innumerables líneas de trabajo quedaron interrumpidas o directamente se desmantelaron por falta de apoyo estatal.

“Un país que prescinde de su sistema científico renuncia también a su soberanía, a su capacidad de comprender su propio territorio y a su lugar en el mundo”, subrayan los expertos argentinos.

Advertencia de directores de Conicet

La semana pasada, la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos del CONICET, emitió una declaración de Alerta Institucional para manifestar su profunda preocupación por el desfinanciamiento y la reorientación restrictiva de la investigación científica nacional. Fue justamente tras la medida antes señalada y solicitaron que se revisen las disposiciones que afectan el sistema científico, de las que enumeraron el impacto:

-Grave afectación de la Confianza Institucional, por la anulación de los PICT 2022, proyectos ya evaluados y aprobados con compromiso presupuestario

-Marginalización de las Ciencias Básicas, por la exclusión o desfinanciamiento de la investigación en esa área. “La investigación básica es el motor del conocimiento y un cimiento sin el cual no existe la innovación tecnológica genuina y soberana, desconocer el conjunto de áreas del conocimiento implica restringir drásticamente la capacidad del país para enfrentar desafíos complejos”, remarcan.

-Parálisis del Sistema Federal por la interrupción del flujo de financiamiento, lo que paraliza la investigación en todas las provincias.

-Reducción de la diversidad de convocatorias de la Agencia a una única modalidad

GUZTONDEGNTDOMTFMMZDOYJZGY.jpg?quality=75&smart=true&auth=f3683df45cb90cac36d98bd72db4296ef7420d7204dea14f7323a500d60ef76b&width=980&height=640 “Un país que prescinde de su sistema científico renuncia también a su soberanía, a su capacidad de comprender su propio territorio y a su lugar en el mundo”, subrayan investigadores y cientificos argentinos.

“El sistema científico-tecnológico argentino es vasto y complejo, compuesto por organismos de ciencia y técnica tales como CONICET, INTA, INTI, CNEA, Universidades Nacionales y la Agencia I+D+i. Este sistema es un activo estratégico de la Nación que no puede operar y generar valor sin un financiamiento público sostenido”, alertaron los directores.

Sin fondos ni diálogo con los científicos

Estos fondos eran para proyectos ya aprobados y adjudicados y otros en curso. “Lo que hizo la agencia, en definitiva, es subejecutar, no ejecutaban los fondos que que estaban aplicados o que debieron aplicarse a estos instrumentos de financiación que se llaman PIB, los proyectos de investigación científica y tecnológica”, explicó en dialogo con Los Andes, Beatriz Bragoni, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y presidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Dijo que el dinero no llegó pero tampoco se explicó dónde fue a parar.

Coincide en que los mayores recortes se dan en ciencias básicas y sociales. “El quince por ciento de los fondos de la agencia iban al área de ciencias sociales y humanidades”, detalló.

Para ella, “esto afectó a todo el ecosistema científico-tecnológico, a todos los campos de conocimiento, y esta última medida que toma el gobierno es cortar de raíz la savia que lo alimentaba”.

Dada su larga trayectoria, de más de 35 años en investigación, el escenario la retrotrajo a la década del 90, cuando también hubo un recorte pero en el marco de una fuerte discusión política y científica, en definitiva, con un ida y vuelta. Sin embargo, lamentó que esta vez no es así: “La gran diferencia con la actualidad es que, desde mi punto de vista, el gobierno nacional acelera la marcha sin ofertar un modelo a cambio que tenga consenso con la comunidad científica”.

Sin plan alternativo efectivo

Los científicos advierten que como contraparte, no hay un plan alternativo que venga a paliar los recortes, por lo que se quedan sin herramientas para adornarlo. Explicaron que lo que se ha ofrecido como opción es la presentación de convocatorias orientadas exclusivamente a iniciativas asociadas a empresas privadas y empresas de base tecnológica. Pero expresan que no resulta una verdadera solución: “Se trata de instrumentos restrictivos, con montos insuficientes, plazos incompatibles con la investigación y requisitos de cofinanciamiento que excluyen a la mayoría de los grupos”. Señalan que estas líneas no sostienen equipos, no garantizan continuidad y no permiten la existencia de una ciencia básica robusta. “Presentar este giro como un impulso a la ‘ciencia aplicada’ encubre, en realidad, un recorte profundo que paraliza la producción de conocimiento”, advirtieron.

Para los directores del Conicet, el anuncio de la nueva modalidad, “margina áreas del conocimiento- representan un quiebre en el desarrollo sostenido del sistema científico y un retroceso sin precedentes”.

En todo este contexto, Bragoni señaló un un punto que la inquieta particularmente: “La escasa proyección que hasta el momento se avizora, porque es muy difícil, dependen también del estado las carreras de los investigadores, y ahí se abre un horizonte de incertidumbre, porque si bien se han negociado líneas que son orientadas, la condición es que estén vinculadas a resultados a corto plazo y a empresas”. Para la investigadora, esto deja en suspenso capacidades institucionales y científicas construidas en Argentina hace mucho tiempo.

Derroche de años y el riesgo del futuro

Para los científicos, lo que está sucediendo en la actualidad, implica tirar por la borda décadas de desarrollo científico, formación e inversión.

“La ciencia aplicada solo existe porque antes hubo ciencia básica sólida, sostenida durante décadas, con investigadores formándose, desarrollando metodologías, construyendo colecciones y acumulando saberes. Ningún avance tecnológico, biomédico o social surge de la nada. Sin ese trabajo a largo plazo, no habrá soluciones locales para problemas locales”, alertaron respecto de los riesgos a futuro de este desmantelamiento.

Es que, ante este panorama, señalaron que numerosos grupos de investigación enfrentan el riesgo real de desintegrarse. “Proyectos en marcha se ven obligados a detenerse, jóvenes investigadores abandonan la actividad o emigran y líneas de trabajo que demandaron décadas de consolidación se encuentran en peligro de perderse para siempre. No se trata de una crisis pasajera, sino del desmantelamiento deliberado de una estructura científica que llevó generaciones construir”, subrayaron.