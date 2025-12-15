Conicet y sector privado se unen en Mendoza para avanzar en estudios sobre cannabis medicinal

La empresa argentina KCBD firmó un convenio de colaboración científica con el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU) , unidad de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) , con el objetivo de impulsar investigaciones de alto impacto sobre cannabis medicinal y su potencial terapéutico.

El acuerdo fue rubricado en la estancia El Retiro , ubicada en Santa Rosa , y contó con la presencia de Alfredo Vila Santander; Roberto Suárez , en representación del Grupo Olmos; y de Walter Manucha , director del IMBECU. También participó la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , quien expresó el respaldo del municipio a la iniciativa.

La alianza se enfocará en dos líneas de investigación prioritarias , orientadas a generar evidencia científica sólida para validar y optimizar el uso médico de los cannabinoides:

El Dr. Walter Manucha destacó que el convenio responde a “ la obligación del sistema científico-tecnológico de devolver conocimiento con valor agregado a la comunidad y al sector socioproductivo ”. Precisó que los estudios iniciales serán de Fase Cero , centrados en toxicidad, biodisponibilidad y determinación de dosis , pasos clave para el desarrollo posterior de terapias.

Manejo del dolor crónico y refractario : el IMBECU analizará distintos perfiles de cannabinoides mediante la cuantificación de biomarcadores , como el óxido nítrico , para profundizar en los mecanismos de acción y respaldar científicamente la seguridad y eficacia de futuros tratamientos.

Oncología preclínica : se realizarán estudios en cultivos celulares, inicialmente sobre cáncer de mama y de riñón , para evaluar el posible efecto anticancerígeno de extractos de cannabis seleccionados. Los trabajos incluirán quimiotipos Tipo II (THC:CBD 1:1) y Tipo III (ricos en CBD) , con el objetivo de explorar nuevas vías para tratamientos complementarios.

Alfredo Vila Santander , cofundador de KCBD, celebró la alianza y subrayó que el CONICET aporta “ las herramientas que nos faltan ”, como infraestructura y 14 laboratorios especializados para ensayos científicos. Remarcó que la empresa está enfocada “ casi al 100% en la medicina ” y que el acuerdo permitirá iniciar estudios sobre cáncer y dolor con productos propios.

La intendenta Flor Destéfanis ratificó el firme apoyo municipal y señaló que el proyecto contribuye a diversificar la matriz productiva de Santa Rosa más allá de la vitivinicultura. Destacó, además, el impacto social de la investigación para generar consenso sobre los beneficios del cannabis medicinal y el hecho de que la empresa ya incorporó egresados de la capacitación municipal “Encargado Consciente de Cultivo de Cannabis Medicinal”.

En paralelo, KCBD anunció planes de expansión que incluyen la exportación de cannabis para consumo en mercados donde está permitido, el desarrollo de genética propia de semillas con trazabilidad y la apertura de El Retiro al turismo, con propuestas complementarias como museos y bodegas.

La alianza entre KCBD e IMBECU refuerza el vínculo entre el sector privado y el sistema científico nacional, y proyecta a Mendoza y a la Argentina como referentes regionales en investigación y desarrollo de cannabis medicinal con base en la evidencia científica.