18 de diciembre de 2025 - 09:30

Becas Progresar: por qué algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES

ANSES comenzó a pagar las Becas Progresar, pero muchos estudiantes no recibieron el depósito porque ya cobraron todas las cuotas regulares del año.

El pago de las Becas Progresar generó consultas entre estudiantes que no vieron el dinero acreditado en sus cuentas.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES inició esta semana el pago de las Becas Progresar, pero muchos estudiantes notaron que no se acreditó el dinero en sus cuentas. La situación generó consultas y reclamos, especialmente entre quienes esperaban cobrar una nueva cuota en diciembre.

Desde el Gobierno nacional aclararon que no se trata de una suspensión general ni de un error administrativo. El motivo está vinculado a los cambios aplicados este año en el esquema de pagos del programa y a la cantidad de cuotas que cada beneficiario ya percibió.

Por qué algunos estudiantes no cobran las Becas Progresar de ANSES

El principal motivo por el cual algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES es que ya cobraron la totalidad de las cuotas regulares de $35.000 correspondientes al año. Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.

Becas progresar.jpg
Consultá si te corresponde el pago en marzo 2025 desde Mi ANSES o Mi Argentina.

Este año, el Ministerio de Capital Humano modificó la estructura del programa a través de la Resolución 388/2025, que estableció un esquema diferenciado según la convocatoria de ingreso. De esta manera, quienes fueron aprobados en la primera etapa accedieron a 12 cuotas, mientras que los estudiantes de la segunda convocatoria perciben 6 cuotas.

Dentro de ese total se incluyen cuotas regulares y cuotas estímulo. Al haber finalizado el pago de las cuotas regulares, muchos estudiantes no ven nuevos depósitos en diciembre, lo que explica la ausencia de cobro pese a que el cronograma de ANSES sigue activo.

Cuotas estímulo, actividades formativas y qué puede pasar con los próximos pagos

Las cuotas estímulo forman parte del nuevo enfoque del programa y buscan premiar el compromiso educativo. Estas cuotas adicionales se otorgan únicamente a quienes acrediten dos condiciones específicas: la participación en Actividades de Extensión Formativa y el cumplimiento de criterios de rendimiento académico.

Las actividades de extensión son propuestas por las instituciones educativas y están relacionadas con las trayectorias escolares. Incluyen proyectos, talleres y jornadas vinculadas a temáticas como ciudadanía digital, nuevas tecnologías, educación financiera y orientación vocacional. Para acceder a este beneficio, los estudiantes debían cargar la certificación antes del 30 de noviembre, mientras que las escuelas tienen plazo hasta el 30 de diciembre para validarla.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no informó cuándo se abonarán estas cuotas estímulo, por lo que ANSES aún no tiene una fecha confirmada de pago. Esto implica que, aunque no haya depósitos en diciembre para algunos beneficiarios, todavía podrían acreditarse montos adicionales más adelante si se cumplen todos los requisitos establecidos.

