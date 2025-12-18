Avanzan los trabajos en la costa sur del perilago de Potrerillos: qué habrá este verano

En sólo tres meses, el proyecto Costazur consolidó avances significativos en el perilago de Potrerillos , con un ritmo de trabajo sostenido que ya comienza a reflejarse en el territorio. El foco estuvo puesto en el ordenamiento del espacio público, la mejora de la infraestructura básica y la puesta en valor de áreas estratégicas.

Esto, con la mirada puesta en que mendocinos y turistas puedan disfrutar este verano de un entorno más accesible, seguro y preparado para el uso recreativo .

Desde septiembre, cuando los nuevos concesionarios se hicieron cargo del espacio, se ejecutaron tareas estructurales que sentaron las bases del desarrollo. Entre los trabajos más relevantes se destacan la plantación de 3.000 árboles y la instalación de un sistema de riego por goteo , junto con la colocación de tanques de agua diferenciados para riego y para consumo potable.

A esto se sumó la construcción de la red de agua potable destinada a la zona de asadores y quinchos , además de la instalación de bombas que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.

“El foco estuvo puesto en hacer primero lo que no se ve pero es indispensable: agua, energía, accesos, ordenamiento y cuidado del espacio . Sin eso, cualquier desarrollo posterior no es viable. En muy pocos meses logramos avances estructurales importantes que hoy permiten pensar en un verano con mejores servicios para quienes visitan el lago ”, explicó Sebastián Halpern, socio de Agrícola Los Pozos , una de las dos empresas a cargo del proyecto.

Otro de los hitos de esta primera etapa fue el ordenamiento integral del predio. Se emparejaron y compactaron los caminos existentes, se reorganizaron los accesos y se ejecutó el cierre perimetral para ordenar los ingresos. Además, se delimitó y acondicionó la playa pública solicitada por el Gobierno provincial, con bajadas claramente señalizadas y accesos de hormigón que mejoran la circulación y la seguridad de los visitantes.

En paralelo, se construyeron cinco zonas de estacionamiento, todas emparejadas, compactadas y delimitadas, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y evitar el deterioro del entorno natural. “Es importante destacar que no se cobrará estacionamiento hasta que no se hayan construido las churrasquearas y quinchos”, aseguró Halpern.

Las obras también incluyeron la readecuación de cordones existentes que obstaculizaban el ingreso a las playas, los cuales fueron reemplazados por nuevas soluciones que facilitan el acceso sin afectar la geografía del lugar.

Costazur vertical 2

Intervención integral

Para Renzo Giuffré, otro de los empresarios inversores del desarrollo de Agrícola Los Pozos, el proceso llevado adelante en estos meses “implicó un enorme trabajo de coordinación técnica y logística”. “Costazur no es sólo un proyecto turístico, es una intervención integral en un área muy sensible. Cada decisión se tomó pensando en el uso público, en el ambiente y en la experiencia de quienes llegan al lago”, señaló.

Actualmente, Agrícola Los Pozos se encuentra a la espera de que el arquitecto Gustavo Alberá y su estudio finalicen el proyecto ejecutivo para la construcción de los quinchos y churrasqueras, un paso necesario para presentar el expediente correspondiente ante la Municipalidad de Luján de Cuyo e iniciar la siguiente etapa de obras.

Costazur vertical

Desde la empresa remarcan que el ritmo de avance estuvo condicionado por factores administrativos y técnicos propios de este tipo de desarrollos, sin que ello haya detenido el trabajo de base realizado en el predio.

“El desarrollo serio requiere tiempos y procesos claros. Se avanzó todo lo que estaba al alcance en esta etapa, y eso hoy se ve reflejado en el terreno. Lo ejecutado hasta ahora es fundamental para garantizar que lo que venga después sea de calidad y sostenible en el tiempo", destacó Gustavo Bernardi, el tercer socio del emprendimiento.

Tal como se planteó desde sus inicios, Costazur busca consolidarse como un espacio ordenado, accesible y pensado tanto para el disfrute turístico como para el uso de los mendocinos, integrando servicios, naturaleza y respeto por el entorno del perilago de Potrerillos.

Con una base de infraestructura ya consolidada y servicios esenciales en funcionamiento, el proyecto encara la temporada estival con avances concretos que permitirán disfrutar del lago en mejores condiciones, mientras se proyectan las próximas etapas de obra que completarán la propuesta integral.