Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 19 de diciembre

El precio del dólar oficial a la venta cerró este jueves a $1.475 .Conocé el precio para el inicio de este viernes.

El dólar a la venta minorista cerró este jueves a $1.475 en la planilla del Banco Central. Para el cierre de semana se espera el mismo precio. Sin embargo, desde el BCRA planean el pronóstico de 2026 respecto a la inflación: bajarla será su primera opción, aunque desde el mercado desconfían de su ritmo en los primeros meses.

dólar viernes 19 de diciembre WEB Precio del dólar para este viernes en los bancos más importantes del país El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 19 de diciembre Banco Nación: $1.480

$1.480 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.475

$1.475 Banco Ciudad: $1.475

$1.475 Banco Patagonia: $1.480

$1.480 Banco Macro: $1.485

$1.485 Banco Hipotecario: $1.475

$1.475 Banco Supervielle: $1.475

$1.475 Banco Credicoop: $1.475

$1.475 Banco Piano: $1.480

$1.480 Banco Comercio: $1.465

$1.465 ICBC: $1.475

$1.475 Brubank: $1.475 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Gobierno decidió introducir un cambio relevante en su política cambiaria: a partir del próximo año, las bandas del dólar oficial se ajustarán siguiendo la inflación mensual. Si bien el Banco Central considera que la reducción del ritmo inflacionario será un objetivo central en 2026, existe incertidumbre sobre la velocidad con la que este proceso podrá consolidarse. La autoridad monetaria explicó que la nueva programación monetaria buscará establecer un camino coherente para los agregados monetarios, de modo que el descenso de la inflación pueda convivir con la necesidad de incrementar las reservas internacionales.

Este enfoque marca una diferencia respecto de lo ocurrido este año 2025, respecto a la urgencia electoral que llevó al Gobierno a concentrar casi todo su esfuerzo en contener la inflación tras el 100% registrado en 2024. En 2026, en cambio, la prioridad declarada será recomponer reservas mediante compras del Banco Central, un proceso que inevitablemente implica emitir pesos para adquirir esas divisas. El riesgo es que ese aumento en la cantidad de dinero genere presiones adicionales tanto sobre el tipo de cambio como sobre los precios.

Desde el propio BCRA insistieron en que no se trata de optar por una cosa o la otra, sino de “compatibilizar” ambos objetivos: avanzar en la acumulación de reservas sin frustrar el proceso de desinflación. De hecho, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también remarcó que la compra de dólares no implica automáticamente un rebrote inflacionario, aunque reconoció que la emisión puede influir en los precios más adelante.