Dólar "cara chica" y billetes dañados: se acerca el último día para poder cambiarlos en los bancos

Los ahorristas que tienen dólares “cara chica”, manchados o en mal estado todavía cuentan con un plazo legal para depositarlos en los bancos , aunque el tiempo corre.

La normativa vigente del Banco Central (BCRA) permite a las entidades financieras aceptar estos billetes hasta el 31 de diciembre de 2025 , una fecha que, según referentes del sector, podría volver a extenderse. Los billetes recibidos son enviados a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para su reemplazo.

En diálogo con radio Mitre, el director ejecutivo del Banco Piano, Arturo Luis Piano, sostuvo que el BCRA prorrogaría nuevamente la medida , como ya ocurrió en otras oportunidades, para facilitar la circulación de divisas y aliviar un problema recurrente para los ahorristas.

Cabe recordar que el plazo actual es producto de una extensión. Inicialmente vencía el 31 de diciembre de 2024, luego se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2025 y más tarde hasta el 31 de diciembre de 2025. Desde el sector financiero no descartan una nueva extensión en los próximos días.

El régimen fue implementado originalmente en agosto de 2024 y establece que las entidades pueden depositar estos billetes en el Banco Central, que luego se encargará de remitirlos a la FED.

banco central.jpg Banco Central de la República Argentina (BCRA)

El organismo monetario asume los costos logísticos del proceso, un punto clave para incentivar la adhesión de los bancos. Desde su puesta en marcha, se exportaron cerca de 6.000 millones de dólares a través de este mecanismo, según cifras oficiales.

Pese a que la normativa está vigente, el Banco Central aclaró que la adhesión es voluntaria. Esto implica que los bancos no están obligados a recibir dólares “cara chica” ni billetes rotos o manchados, y que cada entidad puede decidir si acepta o rechaza estas operaciones.

Cabe remarcar que la mayoría de las entidades públicas, como el Banco Nación y varios bancos provinciales, han confirmado su participación. Sin embargo, otros bancos -privados, en su mayoría- imponen condiciones o directamente deciden por no recibir este tipo de billetes.

Qué es un dólar "cara chica" y cómo se diferencian con los "cara grande"

En el mercado informal, los billetes estadounidenses se dividen entre cara chica y cara grande. Según una fuente: “Los llamados dólar ‘cara chica’ son los que se imprimieron en los Estados Unidos hasta el año 1996.

En el billete de USD 100 está Benjamin Franklin dentro de un marco ovalado y que, en términos de dimensiones, es más pequeño en comparación con las versiones impresas más tarde”.

Así se descubre la diferencia entre el dólar cara chica y cara grande.

Cabe mencionar que estos billetes se pagan hasta 4% menos en cuevas, aunque son totalmente legales. “Si bien no hay motivos legales, los ‘arbolitos’ toman los billetes viejos de USD 100 con descuentos. Ocurre lo mismo con los dólares de menor denominación”, explican desde el mercado informal.

Por su parte, los billetes cara grande muestran a Franklin en primer plano y una banda azul de seguridad, lo que los hace más fáciles de mover y más demandados.