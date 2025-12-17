Luis Caputo defendió las bandas cambiarias y afirmó que el esquema "ganó credibilidad" tras las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el esquema de bandas cambiarias y el manejo de la política monetaria del Gobierno. El funcionario aseguró que el sistema “ganó credibilidad” , tras haber resistido la tensión financiera registrada en la previa de las elecciones legislativas.

Durante su participación en el streaming oficialista Las tres anclas, Caputo explicó los fundamentos de la recalibración del ajuste cambiario y la secuencia del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei . En ese marco, el funcionario diferenció entre la compra de divisas y la acumulación de reservas.

También señaló que, si bien el Gobierno fue el mayor comprador de dólares en el mercado, gran parte de esos recursos se destinó al pago de vencimientos heredados. “Por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas” , afirmó Caputo, al explicar que esa dinámica respondió a la falta de refinanciamiento que enfrentaba el país al inicio de la gestión.

Embed - TOTO CAPUTO, SANTI BAUSILI Y JOSÉ LUIS DAZA en LAS TRES ANCLAS con Felipe Nuñez y El Gordo Dan

El ministro destacó además que, durante el actual gobierno, la deuda pública se redujo en aproximadamente 50.000 millones de dólares . Esto permitirá ahora avanzar hacia una nueva etapa de acumulación de reservas.

Embed En el programa “Tres Anclas” de @CarajoStream, el Ministro de Economía @LuisCaputoAr se refirió al proceso de inestabilidad electoral que se vivió en el país. “Si les hubiéramos hecho caso a algunos economistas saliendo de las bandas y comprado dólares, ¿cuánto hubiera demorado… pic.twitter.com/lhTt95TXUP — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 16, 2025

En relación con el impacto del escenario electoral, Caputo sostuvo que el resultado de los comicios fue clave para validar la estrategia económica y describió un contexto preelectoral en el que el mercado se volvió “unidireccional” hacia el dólar. En ese sentido, advirtió que haber abandonado antes el sistema de bandas habría llevado el tipo de cambio a niveles cercanos a los $3.000.

Según explicó, la principal novedad tras las elecciones fue la recuperación del financiamiento, lo que marca un punto de inflexión en el programa económico. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, señaló.

Embed El ministro @LuisCaputoAR en “Las Tres Anclas” se refirió al esquema cambiario: “Le estamos dando más y mejor flexibilidad al esquema de bandas. Ahora el dólar se va estar apreciando a la inflación americana. Con el correr del tiempo, ese techo de la banda se va a ir ampliando al… pic.twitter.com/VFSl9ZgTkm — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 17, 2025

Caputo indicó que el Tesoro dejará de ser el comprador de divisas para afrontar vencimientos y que ese rol pasará al Banco Central, subrayando que el momento de este cambio responde a una secuencia planificada. “El orden de los factores altera el producto”, afirmó.

Respecto a la modificación en el esquema de actualización de las bandas cambiarias, aclaró que no hubo un cambio en el valor del dólar, sino en el mecanismo de ajuste. “Lo único que cambió es que se pasó de un crawl fijo a uno variable”, explicó.

Embed En el programa “Las Tres Anclas”, @JoseLuisDazaAR afirmó: “Acabamos de acceder al mercado y tenemos un programa que también nos va a permitir acumular reservas”. “Al acumular reservas, baja el riesgo país y baja el costo del crédito. La gente va a poder sacar una hipoteca para… pic.twitter.com/d19IQ3c8y0 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 17, 2025

Mientras anteriormente la actualización era del 1% mensual, ahora se ajustará al último dato de inflación. El ministro sostuvo que esta flexibilidad no implica una suba permanente del ritmo de ajuste, sino una adaptación necesaria, y aseguró que, con la continuidad del ancla fiscal, la Argentina convergerá hacia niveles de inflación internacionales, lo que permitirá en el futuro un crawl incluso menor al 1%.