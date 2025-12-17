17 de diciembre de 2025 - 00:19

Luis Caputo defendió las bandas cambiarias y afirmó que el esquema "ganó credibilidad" tras las elecciones

El ministro de Economía aseguró que el esquema resistió la tensión previa a las elecciones, explicó el ajuste del crawl cambiario y anticipó una nueva etapa de acumulación de reservas.

Luis Caputo defendió las últimas medidas cambiarias.

Luis Caputo defendió las últimas medidas cambiarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias y el manejo de la política monetaria del Gobierno. El funcionario aseguró que el sistema “ganó credibilidad”, tras haber resistido la tensión financiera registrada en la previa de las elecciones legislativas.

Durante su participación en el streaming oficialista Las tres anclas, Caputo explicó los fundamentos de la recalibración del ajuste cambiario y la secuencia del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei. En ese marco, el funcionario diferenció entre la compra de divisas y la acumulación de reservas.

También señaló que, si bien el Gobierno fue el mayor comprador de dólares en el mercado, gran parte de esos recursos se destinó al pago de vencimientos heredados. “Por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”, afirmó Caputo, al explicar que esa dinámica respondió a la falta de refinanciamiento que enfrentaba el país al inicio de la gestión.

El ministro destacó además que, durante el actual gobierno, la deuda pública se redujo en aproximadamente 50.000 millones de dólares. Esto permitirá ahora avanzar hacia una nueva etapa de acumulación de reservas.

En relación con el impacto del escenario electoral, Caputo sostuvo que el resultado de los comicios fue clave para validar la estrategia económica y describió un contexto preelectoral en el que el mercado se volvió “unidireccional” hacia el dólar. En ese sentido, advirtió que haber abandonado antes el sistema de bandas habría llevado el tipo de cambio a niveles cercanos a los $3.000.

Según explicó, la principal novedad tras las elecciones fue la recuperación del financiamiento, lo que marca un punto de inflexión en el programa económico. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, señaló.

Caputo indicó que el Tesoro dejará de ser el comprador de divisas para afrontar vencimientos y que ese rol pasará al Banco Central, subrayando que el momento de este cambio responde a una secuencia planificada. “El orden de los factores altera el producto”, afirmó.

Respecto a la modificación en el esquema de actualización de las bandas cambiarias, aclaró que no hubo un cambio en el valor del dólar, sino en el mecanismo de ajuste. “Lo único que cambió es que se pasó de un crawl fijo a uno variable”, explicó.

Mientras anteriormente la actualización era del 1% mensual, ahora se ajustará al último dato de inflación. El ministro sostuvo que esta flexibilidad no implica una suba permanente del ritmo de ajuste, sino una adaptación necesaria, y aseguró que, con la continuidad del ancla fiscal, la Argentina convergerá hacia niveles de inflación internacionales, lo que permitirá en el futuro un crawl incluso menor al 1%.

