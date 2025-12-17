17 de diciembre de 2025 - 15:51

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 18 de diciembre

Luego de una suba de $15 para la venta minorista el día de ayer, el dólar oficial bajó este miércoles a $1.475. Conocé el precio para el inicio de este jueves.

dólar jueves 18 de diciembre

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.475. Para este jueves abrirá al mismo precio. Luego de una semana movida en el ámbito económico, el Gobierno anticipó la compra de casi 900 millones de dólares para acercarse a los 4.200 millones frente a los vencimientos de deuda del inicio de 2026.

dólar jueves 18 de diciembre

Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 18 de diciembre

  • Banco Nación: $1.480
  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.475
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.471
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.475

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Gobierno atravesó un comienzo de semana intenso luego de presentar el nuevo esquema cambiario y el plan de acumulación de reservas proyectado para 2026. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Tesoro logró adquirir casi USD 900 millones durante las últimas ruedas financieras. La maniobra apunta a fortalecer la disponibilidad de divisas antes de enfrentar el compromiso de pago de deuda por USD 4.200 millones previsto para enero.

Aunque la cartera económica no detalla públicamente el volumen de dólares que compra dentro o fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), Caputo reconoció en una entrevista que el Tesoro sumó alrededor de USD 890 millones en las semanas recientes. Estas operaciones se llevan adelante por fuera del circuito regulado del BCRA, es decir, sin recurrir al MLC, donde habitualmente se concretan las transacciones entre bancos, empresas y particulares.

El objetivo de la última colocación, según explicó el equipo económico, fue asegurarse USD 1.000 millones y, al mismo tiempo, evaluar la brecha de spread entre los bonos tradicionales y los títulos que mantiene Argentina en plaza, un punto técnico clave para calibrar futuras emisiones.

En paralelo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó la compra de USD 320 millones realizada el lunes por fuera del MLC, y señaló que la autoridad monetaria planea seguir reforzando las reservas si se mantienen ciertos parámetros.

dólar jueves 18 de diciembre

Todas estas adquisiciones forman parte de una estrategia coordinada para robustecer la posición en moneda extranjera antes del vencimiento por USD 4.200 millones que opera el 9 de enero de 2026, un compromiso que marca el ritmo de las decisiones financieras de corto plazo.

