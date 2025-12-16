Vuelve el reintegro de $132.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas pagando con MODO BNA+, una iniciativa que busca aliviar el gasto semanal de los hogares argentinos. El beneficio vuelve a destacarse por su alcance y por el monto total que se puede recuperar.
La promoción se aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta $12.000 por semana, lo que en 11 miércoles representa un reintegro acumulado de $132.000 por persona. Además, el descuento funciona tanto en compras presenciales como online, siempre que se utilicen tarjetas del Banco Nación a través de la billetera virtual.
Reintegro con MODO y BNA+: hasta cuándo y dónde aprovecharlo
El Banco Nación mantiene vigente esta promoción todos los miércoles en comercios adheridos de todo el país. Para acceder al beneficio es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA, exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR al momento de la compra.
El tope del reintegro es de $12.000 por cliente cada miércoles, con acreditación dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta monetaria asociada a BNA+. El programa estará activo hasta el 28 de febrero de 2026, lo que permite planificar las compras con anticipación y aprovechar cada semana disponible.
A nivel nacional, el beneficio se puede utilizar en las siguientes cadenas:
DIA Online
La Coope en Casa
Alvear
Chango Más
Toledo
The Food Market
Cordiez
En Mendoza, el reintegro aplica en los siguientes comercios adheridos:
Átomo: Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Ciudad de Mendoza.
Carrefour: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.
Vea: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad.
Makro: Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.
Jumbo: San Martín 6279, Luján de Cuyo; Balcarce 735, Ciudad de Mendoza.
Coto: Videla Correas 628, Ciudad de Mendoza.
Granja Benedetti: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad.
Carnes Rizzo: Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Frigorífico Stella: Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.
Vaca Negra: Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.
Tiento: Acceso Sur, Luján de Cuyo.
Hiper Libertad: Godoy Cruz.
Yaguar: Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.
Blow Max: Guaymallén y Ciudad de Mendoza.
Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo sumar hasta $264.000
Para alcanzar el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el Banco Nación devuelve el 30% del monto abonado. Repitiendo esta operación durante 11 miércoles, una persona puede acumular hasta $132.000 en devoluciones.
En los hogares donde dos personas sean titulares de cuentas y tarjetas del Banco Nación, el beneficio se aplica de manera individual porque el tope se calcula por CUIT. De esta forma, el ahorro total del grupo familiar puede llegar a $264.000 a lo largo del período, utilizando MODO BNA+ como medio de pago tanto en compras presenciales como online.