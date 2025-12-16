Vuelve el reintegro de $132.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% pagando con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas, con tope semanal.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas pagando con MODO BNA+, una iniciativa que busca aliviar el gasto semanal de los hogares argentinos. El beneficio vuelve a destacarse por su alcance y por el monto total que se puede recuperar.

La promoción se aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta $12.000 por semana, lo que en 11 miércoles representa un reintegro acumulado de $132.000 por persona. Además, el descuento funciona tanto en compras presenciales como online, siempre que se utilicen tarjetas del Banco Nación a través de la billetera virtual.

Reintegro con MODO y BNA+: hasta cuándo y dónde aprovecharlo El Banco Nación mantiene vigente esta promoción todos los miércoles en comercios adheridos de todo el país. Para acceder al beneficio es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA, exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR al momento de la compra.

Supermercados precios inflación alimentos El beneficio se aplica todos los miércoles usando tarjetas del Banco Nación a través de MODO BNA+. Los Andes El tope del reintegro es de $12.000 por cliente cada miércoles, con acreditación dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta monetaria asociada a BNA+. El programa estará activo hasta el 28 de febrero de 2026, lo que permite planificar las compras con anticipación y aprovechar cada semana disponible.

A nivel nacional, el beneficio se puede utilizar en las siguientes cadenas: