El Gobierno anunció que el Banco Nación otorgó el crédito hipotecario número 20.000: "Hito histórico"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó este logro como un "hito histórico" y aseguró que el acceso a la vivienda propia vuelve a ser una posibilidad.

Manuel Adorni aseguró que 20.000 personas de todo el país lograron acceder a su vivienda”.

El funcionario celebró el logro y lo calificó como un “hito histórico” que marca “el regreso del crédito y de la casa propia para miles de familias argentinas”.

Adorni, a través de la red social X, destacó: “El Banco de la Nación Argentina acaba de otorgar el crédito hipotecario número 20.000. Sí, 20.000 personas de todo el país lograron acceder a su vivienda”.

Además atribuyó el éxito a la política económica actual del Gobierno: “Cuando se ordena la economía, el sueño de la casa propia vuelve a hacerse realidad. Fin”.

Posición dominante de parte del Banco Nación

Según datos recopilados del Monitor de Crédito Hipotecario de la Fundación Tejido Urbano, los préstamos otorgados entre enero y octubre llegaron a 39.061, al sumar 4.901 altas hipotecarias en el décimo mes del año.

A pesar del notorio repunte, la demanda de créditos se concentró en pocas provincias y entidades, con el Banco Nación manteniendo una posición dominante al captar más de un tercio del mercado.

En la distribución por entidades financieras, la recuperación del crédito hipotecario fue impulsada principalmente por la entidad presidida por Daniel Tillard: con 20 mil hipotecas, representa el 36,1% del total nacional. Los 20.000 créditos del Banco Nación representan el 36,1% del total nacional de préstamos hipotecarios otorgados por todas las entidades. En septiembre, dicha entidad originó 2.554 créditos, el registro mensual más alto de un banco en el año.

El volumen total operado en octubre alcanzó los US$422,1 millones, de los cuales US$30,7 millones corresponden a créditos a tasa fija y US$391,4 millones a tasa variable.

El acumulado anual llegó a US$3.191,2 millones, consolidando a octubre como uno de los meses de mayor dinamismo financiero del año, según reveló el Banco Central (BCRA). El volumen total de créditos hipotecarios en octubre fue de US$422,1 millones, siendo este uno de los meses de mayor dinamismo financiero del año.

