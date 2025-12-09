Adorni detalló los avances del Consejo de Mayo: dijo que 8 de los 10 puntos del Pacto ya fueron tratados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , afirmó este lunes que “ocho de los diez puntos propuestos en el Pacto de Mayo fueron tratados” . Así se pronunció respecto a la reunión del Consejo de Mayo que se desarrolló hoy pasadas las 13.

El Gobierno anunció una baja permanente de retenciones al agro: cuándo entrará en vigencia

Mañana empiezan las sesiones extraordinarias con el objetivo de aprobar el primer presupuesto de Milei

Sobre los puntos restantes — coparticipación federal y reforma laboral previsible — Adorni explicó que requieren instancias adicionales: la primera demanda la presencia de todos los gobernadores y la segunda exige modificaciones previas en el esquema de trabajo.

El funcionario confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso parte de las iniciativas durante las sesiones extraordinarias , mientras que otras serán remitidas “a lo largo del período legislativo 2026” . En conferencia de prensa desde Casa Rosada, sostuvo que los proyectos presentados “apuntan a un futuro de libertad y prosperidad ”, y recordó que ese es “el único objetivo por el cual vinimos a gobernar la Argentina” .

El funcionario destacó que a lo largo del semestre se realizaron seis reuniones plenarias del Consejo , todas con asistencia completa de sus miembros, salvo la celebrada este martes, a la que no asistió el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez , debido a que se encontraba regresando de un viaje a Washington.

El jefe de Gabinete remarcó también que el Consejo de Mayo es un órgano “consultivo no vinculante” , aunque la mayoría de sus propuestas se traducirá en proyectos de ley que serán girados al Poder Legislativo.

Embed - Consejo de Mayo, presentación del informe final 2025

Propiedad privada y equilibrio fiscal

Sobre el primer punto del Pacto, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, Adorni informó que se acordó liberar la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros. A su vez, se eliminará la prohibición de modificar la actividad productiva de un campo durante los 30 a 60 años posteriores a un incendio, una normativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner.

Respecto al fortalecimiento institucional y el equilibrio fiscal, el Consejo recomendó que el presidente y los gobernadores asuman públicamente el compromiso de no solicitar endeudamiento si la provincia presenta déficit primario, salvo para rollovers o en casos de riesgo crediticio superior al del Estado nacional.

Reforma educativa

En materia educativa, Adorni señaló que la propuesta apunta a otorgar mayor autonomía a las provincias y a cada institución. El Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero las escuelas podrán diseñar su propio plan de estudios, con un rol más activo de las familias.

Además, no se prohibirán modalidades como la educación a distancia, híbrida o comunitaria, aunque estarán sujetas a supervisión nacional y provincial.

Federico Sturzenegger, al mando del Consejo de Mayo Federico Sturzenegger, al mando del Consejo de Mayo. NA / Juan Vargas

Leyes ambientales y reformas sectoriales

El jefe de Gabinete confirmó que la Ley de Glaciares será revisada y enviada al Congreso en sesiones extraordinarias. También habrá ajustes en el régimen de zona fría —incluido en el Presupuesto 2026—, en la Ley de Bosques y en la normativa de acuicultura. Asimismo, se planteará eliminar leyes de “compre provincial” y topes de mano de obra local.

Adorni advirtió que, ante el crecimiento de la actividad minera, es necesario que “el mercado de factores funcione de manera integrada en todo el país”, evitando restricciones que dificulten la operación del sector.

La senadora de la UCR Carolina Losada La senadora de la UCR Carolina Losada. NA / Juan Vargas

Reforma laboral

Sobre la modernización del régimen laboral, adelantó que el proyecto definitivo —todavía no difundido— incluirá cambios en materia de ultraactividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral.

También abordará regulaciones para trabajadores autónomos y de plataformas, y prevé la eliminación de la Ley de Teletrabajo, que, según el funcionario, “no tuvo el efecto deseado”.

imagen_2025-12-09_190402857 Cornejo, en el Consejo de Mayo. NA / Juan Vargas

Integrantes del Consejo

El Consejo de Mayo estuvo conformado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Cristian Ritondo (PRO), por el Congreso; Gerardo Martínez por la CGT; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresarial.

Adorni también reconoció el rol del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien participó en gran parte del proceso.