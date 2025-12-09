El Gobierno anunció una baja permanente de retenciones al agro: cuándo entrará en vigencia. 

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este martes una reducción en las retenciones para las principales cadenas agrícolas del país, una medida que implica una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol y sus derivados.

El funcionario confirmó la decisión a través de su cuenta de X , donde destacó que el Gobierno da "un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos".

La medida comenzará a regir cuando se publique en el Boletín Oficial , lo que ocurrirá “en los próximos días”, según confirmaron fuentes oficiales a NA.

El ministro sostuvo que el Gobierno mantiene su compromiso de avanzar en el desmantelamiento del esquema tributario sobre el campo: "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible".

IMPORTANTE! Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y…

"Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", sumó.

Caputo remarcó además que la reducción se aplicará de forma permanente y que pretende elevar la competitividad de la agroindustria, sector que aporta alrededor del 60% de las exportaciones argentinas.

Qué dijo Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida y afirmó en su cuenta de X: " El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal".

El portavoz indicó que se aplicará "a partir de hoy", pero entrará en vigencia a cuando se publique en el Boletín Oficial.

Por su parte, el ministro de Economía agregó: "Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones".

El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal.

A partir de hoy se reducen las retenciones a productos agropecuarios:



A partir de hoy se reducen las retenciones a productos agropecuarios:



- Soja: de 26% a 24%



- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%



- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%



- Maíz y sorgo: de… — Manuel Adorni (@madorni) December 9, 2025

Asimismo, valoró que con esta decisión "reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”. En este sentido, manifestó que "el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".