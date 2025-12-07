La canasta de Navidad se encareció un 27% y los argentinos buscan promociones o descuentos como refugio

La canasta de Navidad llega este año con un gasto más alto para las familias argentinas, aunque con aumentos que se mantienen por debajo de los picos de otros períodos. Los consumidores, en respuesta, sostienen una conducta marcada por la búsqueda de promociones y descuentos .

Calendario de Adviento: qué es, el significado y por qué se convirtió en un ritual clave de la Navidad

Así surge del relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, al que accedió Noticias Argentinas, donde se detalla que el armado de la mesa navideña muestra un encarecimiento del 27% respecto de 2024 , mientras que la decoración registra movimientos más moderados, con variaciones dispares.

En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%) . En tanto que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%) , mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Productos importados, los que más aumentaron

La consultora remarcó que el estudio “detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados” señalando que “en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.

En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.