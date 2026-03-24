24 de marzo de 2026 - 14:02

Cuánto sale ir a las famosas termas en Mendoza: opciones desde $13.000 y experiencias full day

Con los próximos feriados cerca, crecen las escapadas a Mendoza con opciones desde $13.000, alternativas en las termas con traslado y propuestas para relajarse en la montaña.

En fines de semana largos, la demanda crece y se recomienda reservar con anticipación.

En fines de semana largos, la demanda crece y se recomienda reservar con anticipación.

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Turismo de la Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las termas se consolidan como uno de los planes más elegidos en Mendoza para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre. Con opciones accesibles y propuestas más completas, el complejo ofrece alternativas para distintos presupuestos.

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Termas de Cacheuta (4)
El Parque de Agua Termal ofrece opciones accesibles desde $13.000 para disfrutar en familia.

El Parque de Agua Termal ofrece opciones accesibles desde $13.000 para disfrutar en familia.

Muchos ya miran el calendario para organizar su próximo descanso. En 2026, abril comienza con un fin de semana largo por la coincidencia de fechas en Argentina.

El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cae en Jueves Santo, lo que genera cuatro días consecutivos de descanso junto al viernes, sábado y domingo. A esto se suma el 1 de mayo, Día del Trabajador, que cae viernes y arma otro fin de semana largo.

Termas Cacheuta: un clásico mendocino entre montaña y río

Ubicado a 38 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Provincial 82, Termas Cacheuta es un destino tradicional rodeado por la Cordillera de los Andes y el Río Mendoza.

El TermaSpa está orientado al relax y cuenta con más de 10 piletones de piedra con agua termal a distintas temperaturas, además de hidroterapias, fangoterapia, sauna seco y una gruta natural que funciona como vaporarium.

Entradas al Parque Termal: precios, traslado y requisitos

El Parque de Agua Termal es la opción más económica y elegida, con propuestas para pasar el día en contacto con la naturaleza.

Las tarifas vigentes son:

  • Mayores de 11 años: $13.000 (lunes a viernes) y $15.000 (fines de semana y feriados)
  • Niños de 3 a 10 años: $12.000 (lunes a viernes) y $14.000 (fines de semana y feriados)

También se puede contratar el servicio con traslado incluido:

  • Mayores de 11 años: desde $42.000 (semana) y $44.000 (fines de semana)
  • Menores: desde $41.000 y $43.000
Termas de Cacheuta (3)
Las piletas de piedra con agua termal son el principal atractivo del complejo mendocino.

Las piletas de piedra con agua termal son el principal atractivo del complejo mendocino.

En cuanto al traslado, el punto de encuentro es la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza, con horarios por la mañana y regreso por la tarde según la temporada.

Para reservar, todas las actividades se gestionan a través de la web oficial del complejo termascacheuta.com, donde también se pueden encontrar promociones bancarias y disponibilidad para cada fecha.

Desde la organización advierten que, en caso de haber pagado con tarjeta de crédito, será obligatorio presentar al ingresar el DNI del titular y la tarjeta utilizada para el pago. Si no se cumple con este requisito, no se permitirá el ingreso al complejo.

Experiencias más exclusivas en Termas Cacheuta: cuánto cuestan y qué incluyen

  • TermaSpa Full Day con gastronomía incluida

Esta es la opción más completa dentro del complejo. Incluye desayuno buffet, acceso al spa, almuerzo criollo y merienda. El precio es de $160.000 por persona.

El programa ofrece acceso a más de 10 piletones de piedra con agua termal entre 20 y 43°C, además de fangoterapia y la gruta natural. El almuerzo se destaca por un buffet criollo con asado a leña, verduras y postres regionales. Para el fin de semana largo del 2 al 5 de abril no hay cupos disponibles, pero sí para el feriado del 1 de mayo.

Termas de Cacheuta (1)
El TermaSpa combina relax, gastronomía y naturaleza en plena Cordillera de los Andes.

El TermaSpa combina relax, gastronomía y naturaleza en plena Cordillera de los Andes.

  • Tarde de TermaSpa con picada y cerveza artesanal

Se trata de una alternativa más corta, ideal para quienes buscan una experiencia de relax de pocas horas. Incluye acceso al spa de 15 a 18 horas, toalla, picada de fiambres y cerveza artesanal. El precio es de $84.000 por persona.

Esta opción también está disponible para el feriado de mayo y permite disfrutar de las instalaciones en un formato reducido, pero con todos los beneficios del entorno natural.

Termas de Cacheuta (2)
En fines de semana largos, la demanda crece y se recomienda reservar con anticipación.

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