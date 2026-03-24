Ganancias, monotributo y ajuste por inflación: el escenario fiscal en 2026

La reforma tributaria vigente desde 2024 mantiene en 2026 el foco en el ajuste por inflación , un mecanismo que define de forma directa cuánto pagan los contribuyentes en Ganancias y en el monotributo. Con una inflación todavía determinante, las actualizaciones semestrales vuelven a ser centrales para entender la carga impositiva real.

Una finca logra la primera certificación de sitio libre de mosca del Mediterráneo para el oasis Norte

En este contexto, las variaciones del IPC condicionan tanto las escalas como las deducciones, generando efectos dispares según la evolución de los ingresos. El resultado final no depende solo del ajuste técnico, sino también de cómo se mueven los salarios y la facturación frente al avance de los precios.

El esquema vigente establece que las escalas y deducciones del Impuesto a Ganancias se actualizan de forma semestral según la variación del IPC, lo que ata directamente la carga tributaria al ritmo de la inflación. Este mismo criterio se aplica al monotributo, donde se ajustan los topes de facturación y las cuotas mensuales.

El ajuste correspondiente al primer semestre se aplica en julio y toma como referencia la inflación acumulada entre enero y junio. Este punto resulta clave porque define si la actualización acompaña o no la pérdida del poder adquisitivo.

En la práctica, cuando los salarios no logran seguir el ritmo de la inflación, puede darse una reducción nominal en lo que se paga de Ganancias, aunque eso ocurre en un contexto de caída del ingreso real. En el monotributo , en cambio, puede suceder que un contribuyente mantenga su categoría pero deba afrontar una cuota más alta, lo que reduce su margen.

También existe la posibilidad de recategorizaciones hacia abajo si la facturación no acompaña la suba de precios, lo que implicaría una menor carga mensual. Sin embargo, el efecto no es uniforme y depende de cada caso, lo que vuelve más complejo anticipar un resultado general.

Recaudación y equilibrio fiscal: el trasfondo del sistema tributario

El comportamiento de Ganancias y del monotributo deja un escenario abierto en términos de recaudación. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo puede limitar el aporte de Ganancias en términos reales. Por otro lado, la actualización de cuotas en el monotributo podría sostener ingresos fiscales en determinados segmentos.

Plazo fijo

La recaudación viene mostrando una caída en términos reales desde el año pasado, y sin una reactivación económica esa tendencia podría continuar durante 2026. Esto agrega presión sobre las cuentas públicas en un contexto donde el equilibrio fiscal sigue siendo una prioridad.

En ese marco, una eventual baja de impuestos aparece poco probable en el corto plazo, ya que implicaría resignar ingresos. Por eso, el ajuste por inflación seguirá siendo una herramienta clave dentro del sistema, aunque con efectos desiguales tanto para contribuyentes como para el Estado.