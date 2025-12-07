Inflación: analistas prevén otro mes por encima del 2% y el año cerraría en 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de noviembre , que según estimaciones privadas habría vuelto a ubicarse por encima del 2% por tercer mes consecutivo, tras haber retomado ese umbral en septiembre.

Luego de la desaceleración registrada en mayo (1,5%) frente a los valores de abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice retomó una trayectoria levemente ascendente: junio cerró en 1,6%; julio y agosto en 1,9%; septiembre en 2,1% y octubre en 2,3%. De acuerdo con los analistas relevados por Noticias Argentinas, noviembre habría continuado esa misma línea .

El informe que el organismo publicará el 11 de diciembre marcaría así la persistencia de registros superiores al 2%, tendencia que comenzó en septiembre y que, según el mercado, podría sostenerse en los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de proyecciones privadas, anticipó que la inflación de noviembre habría sido del 2,3% y que la variación interanual cerraría 2025 en 30,4%.

La consultora Equilibra estimó un avance mensual del 2,5%, impulsado principalmente por aumentos en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). También proyectó una variación interanual del 31%.

EcoGo, en tanto, calculó que la inflación se ubicó en 2,5%, con un incremento del 3% en alimentos y bebidas. Destacó que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”, y subrayó el impacto particular de la carne (5,8%) y las frutas (18,7%) en las primeras semanas del mes.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó una suba del 2,3%, con una inflación acumulada del 27,7% en lo que va del año y una variación interanual del 31,2%. La entidad afirmó que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”.

El relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires registró un aumento del 2,4% en noviembre. La consultora señaló que la dinámica de precios estuvo influida por tres factores: el incremento de la carne vacuna —que aceleró el rubro alimentos consumidos en el hogar, con una suba del 2,6%—, los descuentos del Cyber Monday en equipamiento del hogar y los aumentos en servicios regulados como transporte público, electricidad y gas. Asimismo, indicó que la variación interanual se redujo levemente al 29,1%.