Inflación: analistas prevén otro mes por encima del 2% y el año cerraría en 30%

El Indec difundirá este jueves el IPC de noviembre, que según consultoras privadas volvió a superar el 2%. Analistas señalan subas marcadas en alimentos, transporte, comunicación y servicios regulados.

El IPC de noviembre habría superado nuevamente el 2%, según estimaciones privadas.

El IPC de noviembre habría superado nuevamente el 2%, según estimaciones privadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que según estimaciones privadas habría vuelto a ubicarse por encima del 2% por tercer mes consecutivo, tras haber retomado ese umbral en septiembre.

Luego de la desaceleración registrada en mayo (1,5%) frente a los valores de abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice retomó una trayectoria levemente ascendente: junio cerró en 1,6%; julio y agosto en 1,9%; septiembre en 2,1% y octubre en 2,3%. De acuerdo con los analistas relevados por Noticias Argentinas, noviembre habría continuado esa misma línea.

El informe que el organismo publicará el 11 de diciembre marcaría así la persistencia de registros superiores al 2%, tendencia que comenzó en septiembre y que, según el mercado, podría sostenerse en los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de proyecciones privadas, anticipó que la inflación de noviembre habría sido del 2,3% y que la variación interanual cerraría 2025 en 30,4%.

La consultora Equilibra estimó un avance mensual del 2,5%, impulsado principalmente por aumentos en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). También proyectó una variación interanual del 31%.

EcoGo, en tanto, calculó que la inflación se ubicó en 2,5%, con un incremento del 3% en alimentos y bebidas. Destacó que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”, y subrayó el impacto particular de la carne (5,8%) y las frutas (18,7%) en las primeras semanas del mes.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó una suba del 2,3%, con una inflación acumulada del 27,7% en lo que va del año y una variación interanual del 31,2%. La entidad afirmó que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”.

El relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires registró un aumento del 2,4% en noviembre. La consultora señaló que la dinámica de precios estuvo influida por tres factores: el incremento de la carne vacuna —que aceleró el rubro alimentos consumidos en el hogar, con una suba del 2,6%—, los descuentos del Cyber Monday en equipamiento del hogar y los aumentos en servicios regulados como transporte público, electricidad y gas. Asimismo, indicó que la variación interanual se redujo levemente al 29,1%.

