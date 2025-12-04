Dólar más bajo e inflación por encima del 2%, las expectativas del mercado para fin de año

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , correspondiente al anteúlitmo mes del 2025 , reveló una baja en el tipo de cambio nominal y un fin de año con inflación por encima del 2%.

El REM, elaborado por el Banco Central ( BCRA ), prevé una inflación mensual de 2,3% para noviembre . Esto significaría un incremento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) con resepecto al REM publicado en octubre.

Respecto del índice de Precios al Consumidor (IPC) Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para noviembre en 2,2% (0,2 p.p. más).

Este número se posiciona en paralelo con lo que esperan las consultoras privadas, que oscilaría entre 2,3% y 2,5%.

En relación a diciembre, se proyecta una inflación nivel general de 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo) y continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo del 2026, hasta alcanzar 1,5%.

El relevamiento cuenta con 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina .

Mejoría en la actividad económica

Los resultados arrojan una suba de 0,5% para el PIB (Producto Interno Bruto) ajustado por estacionalidad en el tercer trimestre del año, en comparación con el segundo.

Así, se revertiría la caída proyectada hasta el REM anterior (+1,0 p.p. respecto al REM previo).

Para el cuarto y último trimestre proyectan un incremento del 0,8% (+0,5 p.p. que el REM previo) y 0,9% entre enero y marzo del 2026 (-0,1 p.p. que el REM anterior).

En promedio, prevén un crecimiento del 4,4% del PIB real, superior al promedio de 2024 (+0,5 p.p. que el REM previo).

Dólar más barato

El relevamiento del BCRA proyecta un tipo de cambio nominal de $1.472,9 para diciembre, quedando $27,1 por debajo del REM de octubre y con una una variación interanual esperada de 44,3% (-2,7 p.p. respecto del REM previo).

Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada de 16,8% (+0,5 p.p. respecto del REM previo).

Las respuestas acerca de desempleo se mantienen en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, y se sigue esperando una baja de la tasa hasta el 7,2% en el último trimestre de este año.

Por último, para el comercio exterior de bienes proyectaron para 2025 que las exportaciones totalicen US$85.667 millones (US$935 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones US$77.140 millones (US$695 millones más que el REM previo).

El superávit comercial anual esperado es de US$8.527 millones, US$240 millones más que la proyección anterior.